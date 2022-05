30.05.2022 h 17:27 commenti

Stangata per la Tari anche a Prato, aumenti dall'8 al 10% nelle prossime bollette

L'aumento è più alto di quello registrato dal Pef perché sono diminuite le utenze non domestiche su cui spalmare i costi. Tra queste ci sono 39 aziende che hanno deciso di cambiare gestore

Nel 2022 la Tari a Prato avrà un aumento medio dell'8% per il domestico e del 10% per il non domestico. Ecco come si traduce in bolletta l'aumento dei costi dei servizi ambientali registrato da Ato Toscana centro nei Pef di ogni Comune. Quello di Prato, in realtà, non aumenta rispetto all'anno scorso, ma restano scoperti quasi tre milioni di euro, pari a un incremento del 7%, che nel 2021 furono coperti da fondi Covid, oggi assenti. Come si vede la Tari aumenta di più della percentuale di incremento del Pef. Il perché è stato spiegato oggi pomeriggio, 30 maggio, dall'assessore al Bilancio, Benedetta Squittieri, alla commissione 2 presieduta da Lorenzo Tinagli del Pd: "Sul non domestico incidono alcuni fattori: 200mila metri quadrati in meno e una riduzione di utenze. In particolare, rispetto allo scorso anno, non ci sono più sul territorio 63 aziende e altre 39 hanno cambiato gestore. Il costo, quindi, viene redistribuito su un numero minore di soggetti". Sul domestico vengono confermate tutte le agevolazioni sociali del 2021 che saranno applicate al saldo da pagare nel 2023 e per le quali sono state stanziate 200mila euro.

A Montemurlo l'aumento del Pef si traduce in un incremento della Tari del 5% per le utenze domestiche e del 9% per le non domestiche. Sono confermati sconti e agevolazioni per tutti coloro che adottano comportamenti virtuosi sul fronte ambientale e anche per le fasce più deboli della popolazione. Inoltre per le famiglie sarà pubblicato a breve uno specifico bando per attutire gli effetti degli aumenti Tari grazie ad uno stanziamento di 90mila euro. «Montemurlo riesce a contenere gli aumenti in un limite non eccessivamente impattante, grazie al buon contesto del servizio di igiene urbana nel quale si trova ad operare. - spiega il sindaco Simone Calamai – Nonostante l'applicazione degli incrementi previsti dal Piano d'Ambito, se gli aumenti avranno tutto sommato degli effetti contenuti rispetto ad altre realtà, lo dobbiamo al fatto che le tariffe Tari a Montemurlo beneficiano di un effetto di trascinamento positivo per i buoni risultati ottenuti in questi anni, basti pensare che la raccolta differenziata a Montemurlo ha sfiorato nel 2021 l'80%. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che le nostre tariffe sono ferme ai livelli del 2008».

Sull'aumento dei costi di smaltimento e di conseguenza della Tari, le opposizioni sparano a zero. Per il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia e tutti i consiglieri comunali eletti nella provincia di Prato: "La Regione è competente in materia di programmazione dei rifiuti e dunque questa situazione ha un responsabile preciso che è il centrosinistra che governa ininterrottamente la Regione dal 1970. La Regione Toscana, come tutti i sindaci della provincia di Prato, negli ultimi anni nulla ha fatto per lo sviluppo impiantistico in materia dei rifiuti e oggi ci troviamo nella situazione per cui famiglie ed imprese, in mezzo ad una congiuntura economica devastante, vedranno aumentare le tariffe per i rifiuti tra il 5 e il 10%. Un miglioramento è possibile, ma occorrono forze politiche, come Fratelli d’Italia, slegate da decennali logiche di potere e in grado di prendere delle decisioni innovative rispetto a quelle assunte fino ad ora. Le alternative esistono e sono pienamente fattibili da un punto di vista tecnico ed ambientale".

Per Aldo Milone di Forza Italia è necessario puntare sul recupero dell'evasione Tari della comunità cinese e suggerisce la strada percorsa quando era assessore della giunta Cenni: "Stipulai una sorta di convezione con l'agenzia della riscossione, allora Equitalia, per recuperare il mancato pagamento di tasse statali. Si procedette al pignoramento di auto di grossa cilindrata soprattutto nella comunità orientale, mediante una task-force. Visto che allora si riuscì a fare questa convenzione perché il Comune, mediante il suo ufficio legale, non procede a mettere in cantiere una convenzione del genere con la Sori. Il pignoramento di un bene mobile, in questo caso l'auto, può rappresentare un ottimo deterrente per recuperare l'evasione della Tari".

Confartigianato chiede chiarezza sulla causa degli aumenti e il congelamento degli aumenti: "Da anni si predica sull’importanza strategica della raccolta differenziata anche in chiave di risparmio economico. - afferma il presidente Luca Giusti - Attualmente nella nostra provincia si vantano grandi traguardi in questo senso, eppure le tariffe continuano a crescere. A questo punto delle due l’una: o la causa è da individuare nella mancanza di un piano smaltimento rifiuti serio e concreto, che chiediamo ormai da decenni, oppure questi aumenti servono a compensare le municipalizzate dei mancati introiti derivanti da una ancora vasta fascia di evasione. In entrambi i casi non possono ricadere sulle aziende la mancanza di scelte della classe politica o la scarsa efficacia della lotta all’evasione sul nostro territorio".

(e.b.)