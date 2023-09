12.09.2023 h 16:43 commenti

Stangata del giudice sportivo sul Prato: 4 giornate a mister Brando, 3 a Casucci

Al momento non omologato il risultato della partita di Carpi visto che la società biancazzurra ha preannunciato l'intenzione di presentare un ricorso. Costa caro il finale caotico dopo il contestato gol di Saporetti

Dopo la beffa anche il danno per il Prato. E' stata pesante la mano del giudice sportivo dopo il "fattaccio" di Carpi di domenica scorsa, prima giornata del campionato di serie D. L'allenatore biancazzurro Lucio Brando è stato infatti squalificato per quattro giornate in seguito al caos provocato dal gol del 3-2 emiliano , segnato da Saporetti dopo che il Prato aveva messo volontariamente fuori la palla per consentire i soccorsi ad un giocatore del Carpi infortunato. Brando era stato espulso per essere entrato in campo e aver visibilmente strattonato più giocatori avversari. Tre giornate di stop sono state invece inflitte a Christian Casucci, anche lui espulso nel concitato finale per aver colpito con un pugno un avversario.

Il giudice sportivo ha anche sospeso al momento l'omologazione della gara visto che il Prato ha preannunciato la presentazione di un reclamo. In attesa di visionarlo, sempre che sia effettivamente depositato, il risultato finale resta così sub judice anche se, francamente, a rigor di regolamento sembra difficile trovare qualche appiglio per far ripetere la gara. La "scorrettezza" di Saporetti, infatti, è tutta a livello di fair play ma non sembra aver violato nessuna norma regolamentare.