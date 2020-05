30.05.2020 h 17:53 commenti

Stamperia Fiorentina regala mille mascherine illustrate al reparto di pediatria

Il disegnatore Marco Milanesi ha realizzato una serie di illustrazioni che raccontano con le immagini degli animali i comportamenti corretti da adottare, sono ecosostenibili e lavabili

Mille mascherine di protezione personalizzate con i disegni degli animali sono state donate questa mattina ai i bambini del reparto di pediatria del Santo Stefano dalla Stamperia Fiorentina. “Un’idea nata da una curiosità durante il periodo di quarantena - ha spiegato Paola Faggioli, ideatrice del progetto – ho letto diversi vademecum sulle regole da rispettare. Ho pensato di realizzare un supporto utile per chi lavora con i bambini e per i bambini stessi”

Il disegnatore Marco Milanesi ha realizzato una serie di illustrazioni che raccontano con le immagini degli animali i comportamenti corretti da adottare. Per fare un esempio l’elefante ha il compito di lavare le mani spruzzando l’acqua dalla proboscide, la giraffa con il suo lungo collo mantiene le distanze, la tartaruga invita a stare a casa.

Le mascherine in cotone classe uno, con marchio Ce e i disegni sono stati stampati con colori ad acqua, sono ecosostenibili e lavabili fino a 10 volte

Alla consegna erano presenti il presidente della Fondazione AMI, Claudio Sarti, il titolare della Stamperia Fiorentina, Pier Luigi Vasarri, direttore di pediatria, Dante Mondanelli, medico della direzione sanitaria, e Ilaria Bugetti consigliere regionale Pd.

Grande la soddisfazione per questa nuova donazione che sarà molto apprezzata dai bambini.

