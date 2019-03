07.03.2019 h 12:36 commenti

Stamani sarebbe andata a chiedere il reddito di cittadinanza ma i carabinieri l'arrestano per i soldi falsi

In manette una donna di 53 anni. Nella sua casa trovati 15mila euro in banconote falsificate da 100 e da 20

Stamani aveva già fissato l'appuntamento per andare a chiedere il reddito di cittadinanza e aveva preparato tutta la documentazione, ma dovrà rinviare per forza: a casa sua i carabinieri di Iolo hanno infatti trovato ben 15mila euro, in banconote false. In manette è finita una 53enne, nata a Prato e residente a Quarrata. Ieri sera, 6 marzo, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare, trovando nella camera da letto della donna circa 15.000 euro di banconote contraffatte, suddivise in tagli da 100 e 20 euro, nascoste in una borsa all’interno del proprio comodino.



La 53enne è stata quindi arrestata con l'accusa di falsificazione di monete, spendita ed introduzione di monete false, e poi messa ai domiciliari nella sua abitazione. I militari invieranno le banconote alla Banca d' Italia per gli accertamenti e la successiva distruzione. Le indagini dovranno anche accertare dove le banconote siano state stampate.

I carabinieri sono arrivati alla donna dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di soldi falsi da parte di commercianti della zona e dopo i casi riscontrati a Vaiano e a Carmignano. E proprio a loro si è rivolto il colonnello Marco Grandini, comandante provinciale di Prato: "Spesso i più accorti o chi usa le macchinette di controllo - dice - capiscono che i soldi sono falsi e si rifiutano di prendere la banconota, senza però avvertire le forze dell'ordine. E' bene, invece, che ci vengano segnalati tutti gli episodi, in modo da poter intervenire e indagare meglio".