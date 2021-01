23.01.2021 h 15:29 commenti

Stalking nei confronti delle ex fidanzate: il questore emette tre provvedimenti

I destinatari sono uomini rispettivamente di 24, 36 e 52 anni responsabili di atti vessatori e molesti nei confronti delle loro ex. Ad uno di loro è stato anche ritirato il fucile che deteneva a casa

Che il problema della violenza di genere non abbia età lo confermano i tre provvedimenti di "ammonimento" presi dal questore di Prato nei confronti di altrettanti cittadini pratesi accusati di atti di stalking nei confronti delle ex fidanzate. I tre hanno infatti, rispettivamente, 24, 36 e 52 anni. In tutti i casi l'attività istruttoria dei poliziotti della divisione Anticrimine hanno consentito di accertare reiterati atti vessatori e molesti da parte dei tre uomini nei confronti delle ex, al punto da creare nelle vittime un costante stato di timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari. In un caso, poi, visto che l'uomo era possessore di un fucile, è stato disposto anche il provvedimento cautelare di divieto di possesso di armi con il ritiro dell'arma.

Edizioni locali collegate: Prato

