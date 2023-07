03.07.2023 h 14:42 commenti

Stalking nei confronti della ex compagna, condannato un culturista

L'uomo dovrà anche risarcire la donna e sottoporsi ad un programma di riabilitazione. Non si era rassegnato alla fine della relazione nata in palestra per la passione comune per il body building

E' stato condannato a un anno e quattro mesi per violenza privata e stalking nei confronti della ex fidanzata, che dovrà intanto risarcire con una provvisionale di 5mila euro. Pena sospesa ma con l'obbligo di frequentare un percorso di riabilitazione ad hoc per gli uomini che maltrattano le donne. E' stato questo, venerdì 30 giugno, l'esito del processo che vedeva sul banco degli imputati un pratese di 35 anni, appassionato di culturismo. E proprio in palestra era nata la storia con la vittima, una donna pratese che oggi ha 41 anni, anche lei appassionata di body bulding. La passione comune e la frequentazione assidua tra panche e pesi aveva fatto nascere un rapporto che aveva portato la coppia alla convivenza, purtroppo rivelatasi ben presto un inferno per la donna, che si è costituita parte civile al processo, assistita dall'avvocato Alessandra Artese. La denuncia della donna alla polizia era arrivata dopo la fine della turbolenta relazione, terminata proprio a causa delle violenze cui la 41enne era sottoposta. L'uomo, però, non si era rassegnato e così aveva iniziato una serie di appostamenti e pedinamenti, continuando a molestare la vittima anche in palestra, fin tanto che non era stato allontanato dalla struttura su disposizione della procura.

Edizioni locali collegate: Prato

