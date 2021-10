20.10.2021 h 13:45 commenti

Stalking, l'indagato controllato con la cavigliera che suona se si avvicina alla vittima, primo caso a Prato

Prima sperimentazione del dispositivo elettronico attraverso cui si controlla il rispetto della distanza imposta dal giudice tra la persona indagata e la vittima. La misura adottata dopo la denuncia di una donna contro l'ex marito che, dopo la separazione, avrebbe cominciato a seguirla ovunque e a minacciarla

Minacciata, pedinata, inseguita ovunque dall'ex marito che alla fine, dopo la denuncia della donna, è finito sul registro delle notizie di reato con l'accusa di atti persecutori. Il sostituto Laura Canovai, titolare dell'inchiesta, ha ottenuto dal giudice delle indagini preliminari il divieto di avvicinamento: l'uomo, cioè, deve stare lontano dalla ex e non può entrare nel suo raggio di azione. Una storia come tante, un provvedimento già assunto in decine e decine di occasioni per tutelare le vittime dello stalking ma questa volta c'è una particolarità: all'uomo, marocchino appena separato dalla moglie italiana, è stata applicata la cavigliera elettronica così come previsto dall'articolo 282 ter del codice di procedura penale. Primo caso a Prato. La nuova modalità di controllo del rispetto della misura coercitiva prevede un dispositivo elettronico per l'indagato e uno per la parte offesa, entrambi riconducibili ad un allarme collegato agli uffici della procura e che suona tutte le volte che si accorcia la distanza imposta dal giudice. In questi giorni l'allarme è scattato più di una volta e l'uomo è subito corso a giustificarsi: è successo, infatti, che l'autobus che prende per i suoi giri abituali, sia entrato nel raggio di azione della donna. Una giustificazione verificata dalla polizia giudiziaria e ritenuta valida per evitare il rischio dell'arresto.