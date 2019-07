05.07.2019 h 13:04 commenti

Stagione difficile, i commercianti sperano nei saldi. Confesercenti: "Rivedere date e normativa"

Domani iniziano le promozioni di fine stagione con sconti che partiranno dal 30%. Per Confcommercio la spesa media per famiglia sarà di 230 euro.

Scatta la caccia all'occasione. Domani, 6 luglio, anche in Toscana iniziano i saldi estivi. A Prato negozi e centri commerciali stanno finendo di sistemare vetrine ed espositori di abbigliamento, calzature e accessori con i nuovi cartellini. Lo shopping nei 130 punti vendita dei Gigli sarà accompagnato da una sosta golosa grazie alle variegate offerte della ristorazione, delle gelaterie e dei bar.

Secondo Confcommercio le percentuali di sconto partiranno dal 30%, ogni famiglia spenderà in media 230 euro mentre il budget personale sfiorerà i 100 euro.

Le aspettative sono alte anche perchè il meteo ha condizionato pesantemente l'andamento della stagione prima con temperature troppo basse e poi con l'arrivo del caldo torrido a ridosso dell'inizio dei saldi. Cosa, questa, che ha portato molte persone a rimandare gli acquisti di qualche giorno. Risultato: i negozi sono pieni di merce. Il presidente di Confesercenti Prato, Mauro Lassi, chiede di rivedere le date dei saldi e la normativa.

“I negozi pratesi come quelli toscani hanno venduto il 50 per cento in meno degli standard di stagione - sottolinea Lassi - i nostri soci ci chiedono di spostare la data di inizio dei saldi, facciamoli iniziare più tardi sia d’estate che d’inverno e facciamoli durare meno, domandano a buon titolo. In ogni periodo dell’anno – continua Lassi – vengono proposte ai consumatori vendite promozionale dal mid season sales al black friday. Sconti tutto l’anno, ma sempre più virtuali. Così facendo, perde di valore il vero significato dei saldi, delle vendite promozionali e straordinarie, ovvero i diversi momenti dell’anno in cui gli sconti venivano percepiti dagli acquirenti come qualcosa di reale e concreto".