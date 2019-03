20.03.2019 h 15:57 commenti

Stage a Vinitaly e in Cina per i ragazzi del Datini

Siglato l'accordo con il Consorzio Chianti, un'opportunità per otto ragazzi di confrontarsi con il mondo del vino e del lavoro. il dirigente Santagati: "Un' esperienza non solo curricolare, ma anche di vita"

Otto studenti dell’ istituto Datini parteciperanno al prossimo Vinitaly a Verona e a una manifestazione gemella a Canton in Cina rivolta al mondo orientale, grazie ad un accordo siglato con il Consorzio Chianti classico nell’ambito del progetto Made in Italy, di cui l’istituto alberghiero è capofila. “Un’opportunità di vita e di lavoro per i nostri ragazzi – ha sottolineato il dirigente scolastico Daniele Santagati – ma anche un’occasione importante per promuovere Prato, la Toscana e più in generale il Made in Italy. Abbiamo anche attivato stage in Malesia e a Singapore per il Risottoday all' interno di un altro progetto che promuove alimentazione e sport”.

Gli stagesti saranno “arruolati” nello stand promosso dal consorzio Chianti: “Affiancheranno il nostro staff – ha sottolineato il presidente Giovanni Busi – cosi potranno migliorare la loro preparazione, per noi è importante andare a formare gli operatori che un domani, nelle aziende o nei ristoranti, presenteranno i nostri prodotti”.

Emozionati i protagonisti che avranno anche l’opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro anche internazionale “Sono molto fortuna – ha spiegato Viola Giovannelli - sono stata selezionata per entrambi gli stage. In Cina mi aspetta anche un viaggio verso una cultura che non conosco”.

L’accordo fra Datini e Consorzio rendere ancora più interessante l’offerta formativa delle scuole superiori pratesi: “Quando ci sono presidi lungimiranti – ha sottolineato il presidente della Provincia Francesco Puggelli – la collaborazione fra scuola e formazione, fiore all’occhiello delle nostre scuole, diventa ancora più incisiva e rende più interessante l’offerta scolastica che negli ultimi anni ha portato centinaia di ragazzi residenti fuori provincia a studiare a Prato”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus