Stadio, Spada accusa: "Servono altri soldi, impianto non appettibile così". E apre a Toccafondi

Sopralluogo al Lungobisenzio del candidato del centrodestra. La replica di Faggi: "Parla senza conoscere la storia calcistica della città". Gli ultras mettono le mani avanti: "Chi sostiene e fa patti con l'attuale proprietà è contro noi tifosi"



E' quanto ha affermato stamani, 10 maggio, dal candidato del centrodestra Daniele Spada nel corso di un sopralluogo all'impianto del Lungobisenzio accompagnato dai tecnici del Comune e al fianco della coordinatrice provinciale di Forza Italia, l'onorevole Erica Mazzetti, e della candidata alle Europee nella lista di Forza Italia, Rita Pieri, consigliere comunale uscente. “Chiedere a un gestore di spendere così tanti soldi per rendere dignitoso lo stadio e quindi riaprirlo significa di fatto tenerlo chiuso per altri anni".

Inutilizzato da due anni per i lavori di adeguamento e poi per la furiosa lite a colpi di carte bollate tra il Comune e l'Ac Prato che ora sta giocando il suo campionato a Montemurlo, lo stadio attende di conoscere il nome del nuovo inquilino che dovrà presentare un progetto di sviluppo e di rilancio dell'impianto. "Per usare una metafora calcistica l’amministrazione comunale, facendo una manifestazione d’interesse per poi fare a giugno il bando, ha buttato il pallone in calcio d’angolo. Ecco, a giugno saremo noi ad occuparci della situazione per restituire lo stadio alla città. E assieme allo stadio le decine di impianti sportivi comunali che versano in condizioni precarie".

Sulla possibilità che Toccafondi, patron dell'Ac Prato ritorni al Lungobisenzio, Spada non esclude nulla: "In questo periodo parlo con tutti. Io non ho litigato con nessuno e quindi non devo far pace con nessuno (in riferimento al duro scontro tra il sindaco Biffoni e Toccafondi). Quando avrò vinto mi siederò al tavolo con tutti per riportare il calcio al Lungobisenzio". Dichiarazioni troppo vaghe per piacere alla tifoseria della Curva Ferrovia che al solo pensiero di rivedere Toccafondi al Lungobisenzio tira fuori gli artigli: "Che sia nuovamente chiaro che chi sostiene o appoggia, direttamente o indirettamente , l’attuale proprietá è contro la tifoseria tutta e contro il bene dei pratesi e della propria identità calcistica. Non c’è nessun punto di incontro possibile, non c’è nessuna mediazione, non c’è nessun tema o progetto attuabile. Fino a che non cambierà il 100% della proprietà dell’AC Prato 1908 i pratesi non torneranno allo stadio". La tifoseria avanza anche le proprie richieste ai vari candidati sindaco in corsa: "Che non ci si perda a parlare di stadio e di impiantistica , ma che ci vengano illustrati i progetti e i programmi per risollevare dal baratro una società ultracentenaria come la nostra che dovrebbe ricoprire un ruolo da protagonista sia in ambito sportivo sia in ambito sociale all’interno della nostra cittá. Siamo disponibili a qualsiasi tipo di confronto, pubblico o meno".

Gli uffici comunali precisano che la procedura adottata per la ricerca del gestore dello stadio è quella prevista per legge per tutti gli impianti sportivi e che di esclusiva competenza dirigenziale. Tra l'altro la gara sarà fatta solo tra chi parteciperà alla manifestazione d'interesse e nel caso ci sia un solo candidato si andrà a trattativa diretta. Inoltre si specifica che i costi per la manutenzione straordinaria sono di competenza del Comune e non del gestore.

Il vicesindaco con delega allo sport, Simone Faggi, presente al sopralluogo di oggi, ricorda che l'impianto è omologato per la Lega Pro e adattabile, al bisogno, per le serie superiori. Sulle dichiarazioni di Spada aggiunge: "E' evidente che il centrodestra non conosce la storia calcistica della città e di questa struttura. Molti dei lavori realizzati in questi anni sono obbligati o da motivi di ordine pubblico su richiesta della questura o da motivi oggettivi. Quello che è stato fatto è garantire il minimo indispensabile per le competizioni. Ogni centesimo speso in più senza un progetto sportivo adeguato è buttato via".

