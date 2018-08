27.08.2018 h 14:33 commenti

Stadio Lungobisenzio, il Comune prepara l'ordine di sgombero per cacciare l'Ac Prato

Gli uffici stanno ultimando la procedura per sloggiare la società di Paolo Toccafondi che lo scorso 20 agosto ha rifiutato di restituire le chiavi come gli era stato chiesto. Non c'è bisogno di passare dall'autorità giudiziaria: il Comune può agire in autotutela trattandosi di un bene demaniale destinato a un pubblico servizio

L'Ac Prato al Lungobisenzio ha i giorni contati. L'amministrazione comunale sta preparando l'ordine di sgombero col quale sloggerà con la forza la società di Paolo Toccafondi dallo stadio dopo la mancata riconsegna dello scorso 20 agosto. Fallito il tentativo di rientrare in possesso del Lungobisenzio con le buone dopo la lite per la mancata cessione del Prato e la successiva revoca dell'impianto sportivo, il Comune ci prova con le cattive. Non c'è ancora la data di quando la forza pubblica si presenterà ai cancelli del Lungobisenzio, ma è certo che questo avverrà. Il tempo di preparare le carte e notificare l'ordine di sgombero e l'Ac Prato dovrà fare le valigie, forse già i primi giorni di settembre. A meno che Paolo Toccafondi non decida di rivedere la posizione a cui è rimasto ancorato otto giorni fa e consegnare spontaneamente le chiavi. I tempi della procedura, nel caso dello stadio, sono più brevi rispetto ad un normale sfratto tra privati. Il Lungobisenzio è un “bene del patrimonio indisponibile”, cioè destinato a un pubblico servizio, e non c'è bisogno di un ordine del tribunale per rientrarne in possesso. Il Comune, semplicemente, interverrà con la polizia municipale ed eseguirà il provvedimento in regime di autotutela esecutiva che significa riprendersi un bene demaniale detenuto da un privato. Una volta liberato, per lo stadio si aprirà la procedura per la nuova gestione.Difficile una ricomposizione della frattura tra l'amministrazione comunale e l'Ac Prato. Troppo tormentata, spinosa, complicata la vicenda che solo poche settimane fa sembrava a un passo da dare alla squadra di calcio una nuova proprietà dopo quaranta anni di gestione Toccafondi, prima con Andrea e poi con il figlio Paolo. L'impegno a vendere, rappresentato al sindaco Matteo Biffoni a maggio scorso, alla fine non si è realizzato nonostante l'interesse dell'avvocato italo-canadese Joseph Romano che si sarebbe tirato definitivamente indietro quando non è andato a buon fine il ripescaggio in serie C a causa della mancanza di un requisito fondamentale: lo stadio. Stadio la cui disponibilità è stata revocata dal Comune quando la trattativa per la vendita non accennava a sbloccarsi. Da qui la frattura definitiva tra le parti che hanno addirittura varcato la porta della procura: il sindaco Biffoni con un esposto per tentata truffa e Paolo Toccafondi con una denuncia. Nei prossimi giorni il procuratore Nicolosi farà il punto sull'incrocio di accuse e intanto il Comune si riprenderà lo stadio. Con le cattive.