01.09.2018 h 13:19 commenti

Stadio, lunedì scatta l'ora X per lo sfratto coatto dell'Ac Prato: il Comune manda la polizia municipale

Scadeva a mezzogiorno di oggi il termine per presentare un ricorso contro l'ordine di sgombero deciso dal sindaco. Finirà quindi con un atto di forza la querelle che ha opposto l'amministrazione comunale alla società di Paolo Toccafondi

Lunedì 3 settembre la polizia municipale si presenterà allo stadio Lungobisenzio per eseguire lo sfratto coatto dell'Ac Prato. Scadeva oggi a mezzogiorno, infatti, il termine per opporsi al provvedimento del sindaco e la società biancazzurra non ha presentato nessuna richiesta di opposizione. Diventa esecutivo, quindi, l'ordine di sgombero del Comune nei confronti della società di Paolo Toccafondi che avrebbe dovuto riconsegnare le chiavi del Lungobisenzio già lo scorso 20 agosto.

Da allora il Prato ha risposto picche alla richiesta dell'amministrazione comunale che ha quindi deciso di procedere in maniera forzosa. I tempi della procedura, nel caso dello stadio, sono infatti più brevi rispetto ad un normale sfratto tra privati. Il Lungobisenzio è un “bene del patrimonio indisponibile”, cioè destinato a un pubblico servizio, e non c'è bisogno di un ordine del Tribunale per rientrarne in possesso. Il Comune, semplicemente, interverrà con la polizia municipale ed eseguirà il provvedimento in regime di autotutela esecutiva che significa riprendersi un bene demaniale detenuto da un privato. Una volta liberato, per lo stadio si aprirà la procedura per la nuova gestione.

Restano a questo punto due le ipotesi: o lunedì Toccafondi o un suo delegato riconsegneranno spontaneamente le chiavi oppure sarà la polizia municipale ad effettuare lo sfratto coatto con il cambio delle serrature. Resta, in ipotesi, anche una terza possibilità: vale a dire l'eventuale presentazione da parte dei legali della società biancazzurra di una cosiddetta "istanza ante causam" al presidente del Tar per chiedere ulteriori 5 giorni di tempo in modo da poter meglio definire il ricorso. Al momento, però, non è dato sapere se Paolo Toccafondi deciderà o meno di ricorrervi.

Potrebbe dunque finire con un atto di forza la vicenda che ha visto contrapporsi l'amministrazione comunale e l'Ac Prato in seguito al fallimento di tutte le trattative che avrebbero dato alla squadra di calcio cittadina una nuova proprietà dopo quaranta anni di gestione Toccafondi, prima con Andrea e poi con il figlio Paolo. Una contrapposizione che ha portato al mancato ripescaggio del Prato in serie C e avrà anche strascichi giudiziari in sede penale visto che la procura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dopo le denunce presentate sia dal sindaco Matteo Biffoni sia da Paolo Toccafondi.