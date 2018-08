Nel braccio di ferro legale tra Ac Prato e Comune per la concessione dello stadio, il primo round va all'amministrazione comunale.Ieri, 7 agosto, il Tar della Toscana ha rigettato la richiesta di sospensiva urgente (inaudita altera parte) della revoca del Lungobisenzio alla società sportiva scattata durante il duro scontro per la travagliata e mai decollata cessione della società da parte del suo patron Paolo Toccafondi (LEGGI). Bocciando il procedimento d'urgenza, i giudici amministrativi hanno rinviato al 12 settembre prossimo la decisione sulla sospensiva ordinaria. "Segno che il nostro atto non è poi così sbagliato" ha commentato il vicesindaco con delega allo sport, Simone Faggi, non appena ha appreso la notizia.