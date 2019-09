10.09.2019 h 13:41 commenti

Stadio, il centrodestra chiede un sopralluogo d'urgenza. Giovedì il punto in Consiglio comunale

Sarà discussa l'interpellanza presentata da tutto il centrodestra: "Vogliamo chiarezza e trasparenza sullo stato attuale e sulle prospettive future".

Sarà discussa nella seduta del Consiglio comunale di giovedì prossimo, 12 settembre, l'interpellanza sullo stadio presentata da tutto il centrodestra pratese. Oggi, 10 settembre, i firmatari riepilogano i punti più importanti dell'articolato documento, legati da due parole d'ordine: "chiarezza e trasparenza". Chiarezza sui costi che sta sostenendo l'amministrazione comunale in attesa di trovare un gestore dopo l'uscita di scena dell'Ac Prato; chiarezza sui costi che dovrebbe accollarsi il futuro nuovo gestore se e quando sarà individuato; chiarezza sullo stato di salute dell'impianto; trasparenza sul percorso seguito fino a oggi per individuare un soggetto interessato al Lungobisenzio. Ricordiamo che la manifestazione d'interesse ha visto solo la partecipazione dello Zenith ma che la procedura non è ancora formalmente chiusa per cui non è chiaro se si andrà avanti con la gara e come. "Un finale che avevamo previsto. Quell'adesione è stata a titolo d'amicizia ma non si tradurrà in nient'altro. Di fatto quella manifestazione d'interesse è stato il tentativo di mandare la palla in calcio d'angolo durate la campagna elettorale. - afferma Daniele Spada, capogruppo dell'omonima lista - Ma ora la palla è tornata in gioco e i nodi vengono al pettine. Uno stadio in quelle condizioni, vuoto da quasi mille giorni, è indegno di una città come Prato".





Patrizia Ovattoni della Lega critica la "le tempistiche sbagliate e l'eccessiva reticenza che l'amministrazione comunale ha dimostrato in questi mesi rispetto alla richiesta di trasparenza nelle procedure". Per il collega Claudiu Stanasel "l'amministrazione ha l'occasione per chiarire quali sono le prospettive che vuol dare a questo impianto viste le tante promesse fatte in campagna elettorale e prendendosi le proprie responsabilità rispetto a questo fallimento". Claudio Belgiorno, consigliere di Fratelli d'Italia e primo firmatario dell'interpellanza, denuncia la presenza di senzatetto all'interno dell'impianto del Lungobisenzio come già successo mesi fa: "Chi abita nei dintorni assiste a continui via vai di persone. Chiediamo un nuovo sopralluogo d'urgenza. Vogliamo vedere con i nostri occhi la stato di manutenzione e se siano rispettate le minime condizioni igieniche. Vogliamo precisare che non parteggiamo per Toccafondi (patron dell'Ac Prato, ndr), noi lavoriamo nell'interesse della città. Per quattro anni abbiamo visto Biffoni e Toccafondi andare a braccetto. Poi improvvisamente l'amore è finito, ma a pagare il conto saranno i cittadini".

Infine Marilena Garnier della lista Garnier per Prato ricorda l'esposto alla Corte dei Conti presentato un anno fa del cui esito non si hanno ancora notizie.