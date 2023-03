31.03.2023 h 11:10 commenti

Stadio, appello degli ultras: "Basta brutte figure, troviamo una soluzione tutti insieme"

La Curva Ferrovia Matteo27 chiede a sindaco, istituzioni e imprenditori di mettersi intorno a un tavolo per affrontare la questione del Lungobisenzio. Biffoni: "Pronti a fare gli investimenti non appena ce ne sarà la necessità".

"Si faccia subito un incontro in Comune mettendo insieme istituzioni, imprenditori e chiunque abbia a cuore la città per trovare una soluzione ai tanti problemi dello stadio Lungobisenzio". A chiederlo sono gli ultras della Curva Ferrovia Matteo27 che hanno fatto un appello, anche alla luce di quanto avevnuto lunedì scorso durante la partita internazionale tra Italia e Germania Under 20 ( LEGGI ).

"La partita - scrivono gli ultras -ha messo in evidenza, se mai ce ne fosse stato bisogno, ancora una volta lo stato pietoso e vergognoso in cui versa il Lungobisenzio. E la cosa che fa più male, è che la figuraccia è stata fatta, prima che a livello regionale e nazionale, nei confronti di tanti bambini pratesi che non hanno potuto assistere alla partita perdendosi la prima mezz'ora di gioco. E tutto questo perché l'impianto della seconda città della Toscana e della terza del Centro Italia ha una capienza da oratorio. A questo si aggiunge la Curva senza copertura nemmeno semplice, con seggiolini talmente vecchi e sporchi che guai a toccarli. Per non parlare del bar. Una stanza fredda d'inverno e rovente quando il sole picchia, ricavata in un magazzino".

"Lo stadio, che è comunale e non privato - proseguono -, deve rispecchiare se non la squadra che ci gioca, almeno la città che ne è proprietaria. E ricordiamo che può benissimo essere usato anche per concerti e altri eventi ludici".