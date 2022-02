15.02.2022 h 17:55 commenti

Stadio “Ado Nelli” di Oste, sabato l'inaugurazione del nuovo manto in erba sintetica

L'appuntamento è alle 15,30 e a seguire si svolgerà il torneo “Tessilfibre Cup” - categoria 2012 organizzato dal Montemurlo Jolly Calcio con Bologna, Fiorentina, Empoli, Sestese e Zenith

La decrescita della curva dei contagi consente finalmente al Comune di Montemurlo di poter inaugurare il nuovo manto in erba sintetica dello stadio “Ado Nelli” di Oste, un investimento da 400mila euro, che ha completamente rinnovato il campo da gioco, sicuramente tra i più belli della provincia.

L'appuntamento con il taglio del nastro è per sabato 19 febbraio alle 15,30, a cui parteciperanno il sindaco Simone Calamai e l'assessore allo sport Valentina Vespi. Inoltre, per festeggiare il nuovo campo da calcio la società, che dall'agosto scorso ha in gestione l'impianto, la Montemurlo Jolly Calcio, ha organizzato un torneo di livello di calcio a sette, la “Tessilfibre Cup”, per bambini categoria 2012 -+ (le società professionistiche partecipano sotto leva con categoria 2013); l'inizio del torneo è previsto alle ore 16. Le squadre che parteciperanno al torneo sono tutte di alto livello: nel girone A giocheranno il Montemurlo Jolly Calcio, lo Zenith Prato, l'Empoli F.C, mentre nel girone B si affronteranno la Sestese, il Bologna F.C., l'A.C. Fiorentina.

L'impianto, già completato da alcuni mesi, non era stato ancora inaugurato ufficialmente a causa della pandemia: "Abbiamo voluto aspettare che la situazione sanitaria migliorasse prima di procedere con l'inaugurazione.- spiega il sindaco Simone Calamai- Ora che le cose vanno meglio, siamo davvero felici di festeggiare il rinnovo del campo da gioco insieme a tante famiglie e bambini".

Naturalmente all'inaugurazione saranno presenti gli imprenditori che hanno dato vita al Montemurlo Jolly Calcio, i fratelli Massimo e Federico Corrieri della Cofil, Daria Orlandi e Matteo Nigi della Coedil e Massimo Bartolini dell'omonimo maglificio. Per il rinnovo del manto in erba sintetica del campo da calcio “Ado Nelli” di Oste, il Comune di Montemurlo ha ottenuto 318.852 euro di finanziamento dalla Regione Toscana.