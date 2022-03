23.03.2022 h 10:48 commenti

Stabili le famiglie aiutate dalla San Vincenzo de Paoli, ma crescono i beni distribuiti

In totale gli alimenti distribuiti hanno raggiunto le 127 tonnellate (+14%) e sono state consegnate a 2.485 persone. Le famiglie sostenute sono 1.273, prevalentemente straniere anche se crescono, rispetto allo scorso anno, quelle italiane

Stabile il numero delle famiglie, 1.273, aiutate dalla San Vincenzo De Paoli nel corso del 2021. Rispetto all'anno precedente, però, crescono del 3% le italiane che risultano meno numerose rispetto a quelle che si sono rivolte alla Conferenza lo scorso anno. In totale gli alimenti distribuiti hanno raggiunto le 127 tonnellate(+14% ) e sono state consegnate a 2.485 persone per lo più escluse, o temporaneamente sospese, dai benefici dell’Emporio Caritas, mentre sono 10.351 i pacchi spesa distribuiti a cui si aggiungono anche 33mila cestini-pasto serali all'interno del servizio gestito dalla parrocchia di Santa Maria delle Carceri. “Superfluo evidenziare i riflessi negativi della pandemia sulla situazione economica delle famiglie – sottolinea il presidente Andrea Gori – e in particolare modo sulla disoccupazione: in questa situazione le famiglie uscite dalla povertà sono soltanto 13”.

In lieve aumento (+9%) i senza fissa dimora aiutati dall'Associazione, mentre le famiglie straniere che si sono rivolte ai centri di ascolto sono il 60% del totale.

Una delle voci più cospicue di spesa è rappresentata dall'aiuto per bollette scadute o a rischio sospensione. “C’è da aspettarsi – è la previsione di Gori - un ulteriore aggravamento per gli aumenti in corso delle varie tariffe”.

Si sono inoltre distribuiti beni in natura diversi dagli alimentari (indumenti e mobili) per una stima di 99.466 euro. La San Vincenzo De Paoli ha attuato anche un meccanismo virtuoso nel contenimento delle spese che incidono del 3% sul bilancio.

Nonostante le inevitabili defezioni dovute all’età avanzata, l’Associazione ha mantenuto sostanzialmente inalterato il numerò dei confratelli:147 (con 16 nuovi iscritti), oltre a 36 ausiliari non tesserati.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus