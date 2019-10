25.10.2019 h 12:54 commenti

Stabile il numero degli addetti nel distretto tessile, ma il 39% sono over 50

Al via la terza edizione di E' di moda il mio futuro, promossa da Confindustria Toscana Nord. Mancano periti meccanici, tessili, disegnatori, addetti al controllo della qualità. Il 90% dei lavoratori tessili ha un contratto a tempo indeterminato

Dal 2016 al 2017 gli addetti del settore abbigliamento nel distretto sono cresciuti del 17% (dati ISTAT) raggiungendo quota 22.273, il 72% lavora a part- time, mentre gli occupati totali sono 41.543 (19.270 i tessili) stabili dal 2011. Il settore moda, quindi, continua a fare la parte del leone sul fronte occupazionale impegnando l’82% degli addetti del manifatturiero, il 90% con contratto a tempo indeterminato mentre la retribuzione media è di 24.300 euro annui.

Dal 2016 al 2017 si è anche riscontrato un incremento dell’1% degli addetti tessili, il segno positivo non si vedeva dal 1999, cioè l’anno prima della crisi. Queste le luci, mentre le ombre sempre evidenziate dal centro studi Confindustraia Toscana Nord riguardano l’età dei lavoratori: il 39% ha più di 50 anni, contro il 17% over 34, nel 2008 la forbice era di un punto percentuale (25% contro 24%). Quota 100 , sembra non avere impattato in modo drastico sul comporto, come invece temeva Confindustria Toscana Nord lo scorso anno.

In questo quadro di chiari e scuri, parte per il terzo anno consecutivo, la campagna E’ di moda il mio futuro in collaborazione con Gi Group e il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato. “L’obiettivo – ha sottolineato Andrea Cavicchi presidente della sezione Moda – è come sempre quello di avvicinare i nostri ragazzi, e non solo loro, al mondo del tessile che offre ancora opportunità di lavoro”.

Da una parte si sensibilizzano i ragazzi e le loro famiglie a frequentare scuole legate al mondo della moda, quelle coinvolte sul territorio pratese sono il liceo artistico Brunnelleschi, il Buzzi e il Marconi e tutte le scuole medie, dall’altra si dà la possibilità a chi è fuoriuscito dal mondo del lavoro di frequentare corsi post diploma. “Per troppo tempo – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni – abbiamo passato ai nostri ragazzi un falso messaggio sul mondo del tessile, ora dobbiamo recuperare un buco di 15 anni. Un processo lento che però inizia a dare i suoi frutti”.

Le figure maggiormente richieste sono i periti chimici e tessili, i dispositori, gli esperti del controllo qualità, i grafici e i modellisti card. Cresce anche la richiesta di magliaia, figura che è stata professionalmente riconosciuta dalla Regione Toscana, per cui è partito un corso di formazione che darà lavoro a una decina di donne.

Intanto per chi deve ancora decidere cosa fare da grande domani 26 ottobre dalle 9,30 alle 12 nell’auditiorium della sede pratese di Confindustria è previsto un incontro con i ragazzi di terza media e i loro genitori. Il 29 e il 30 ottobre al museo del tessuto i ragazzi delle medie e quelli delle superiori impareranno a creare T shirt a Km 0, il 4 novembre sempre nella sede di via Velentini incontro con gli studenti delle scuole superiori coinvolte nel progetto, per parlare delle professioni tessili. Il programma per l’11 novembre prevede la simulazione di un colloquio di lavoro a cura di GiGroup, mentre il 14 novembre i ragazzi potranno visitare alcune aziende tessili del distretto. La campagna si conclude il 15 novembre con la premiazione dei concorsi pensati per le classe che hanno partecipato ai laboratori.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus