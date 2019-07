02.07.2019 h 13:03 commenti

Sta meglio il dipendente del Penny picchiato per vendetta. Libero uno degli aggressori, l'altro sarà rimpatriato

Il 37enne era stato ricoverato in codice rosso ma fortunatamente la Tac alla testa ha escluso lesioni gravi. Aggredito e picchiato per aver impedito a uno dei due malviventi ei rubare merce nel supermercato

Sta meglio, fortunatamente, il dipendente ivoriano del supermercato Penny di via Alessandria al Soccorso, aggredito e picchiato ieri pomeriggio da due marocchini, uno dei quali sorpreso poco prima a rubare all'interno del negozio ( LEGGI ). L'uomo, che ha 37 anni, era stato ricoverato in codice rosso al Santo Stefano, con ferite alla testa provocate dai colpi di un piccone. Per fortuna la Tac ha dato esito negativo e così l'ivoriano è stato medicato, con la sutura delle ferite. Guarirà in una decina di giorni.

Ferito anche uno dei suoi aggressori, un marocchinio di 25 anni, mentre il complice 19enne non ha riportato ferite ma è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. Nei confronti dei due maghrebini, entrambi con pregiudizi di polizia, è scattata solo la denuncia a piede libero per i reati di lesioni e minacce gravi. Il 25enne è quindi già tornato libero, mentre il più giovane, che è clandestino, è stato trattenuto in Questura e sarà accompagnato al Cpr di Potenza per essere espulso e rimpatriato in Marocco.