Artigianato, nel 2019 calano i posti di lavoro e aumentano le richieste di "cassa integrazione"

Secondo il terzo rapporto “Imprese artigiane e Mercato del lavoro” a Prato si è registrata una flessione del 6,9%. Per il tessile-abbigliamento-calzature la media delle ore per ogni lavoratore, richieste al Fondo nazionale Fsba, è stata di 7

Il 2019 è stato un anno difficile per l’artigianato toscano e in particolare per quello pratese che ha registrato una diminuzione del livello occupazionale del 6,9% rispetto all’anno recedente.

A dirlo il terzo rapporto “Imprese artigiane e Mercato del lavoro” basato sui dati Inps, Erbet e Fsba.

In generale in Toscana calano i lavoratori del 4,4% per una variazione in termini assoluti pari a circa 5.500 unità , male il sistema moda con una flessione del -7,8% pari a oltre 3 mila lavoratori in meno, mentre più contenuta è la flessione per la meccanica (-1,3%). A diminuire sono stati soprattutto gli operai (-5,6%). seguiti dagli impiegati (-1,3%) mentre sono cresciuti (+3,3%) gli apprendisti, confermando un trend che è in positivo dal 2016.

Sotto il profilo della tipologia contrattuale diminuiscono soprattutto i tempi determinati, sia a tempo pieno (-15,2%) sia a tempo parziale (-12,3%), mentre tengono meglio le tipologie contrattuali a tempo indeterminato, part-time (-5,3%) e soprattutto full-time (-1,6%). Il 2019 segna dunque un ritorno verso tipologie contrattuali più stabili e “standard”, anche se ciò appare legato principalmente a fattori di natura transitoria. Forte è stato l’aumento del ricorso alle prestazioni del Fondo nazionale Fsba, la “cassa integrazione” che interviene per crisi aziendali nell’artigianato. Nel primo semestre del 2019 sono aumentate le pratiche presentate (+66%) ed ancora di più le ore di lavoro perduto integrate (+69%), che sono state 220mila e che, nei due terzi dei casi, hanno riguardato il sistema moda, in particolare per il tessile-abbigliamento-calzature la media per ogni lavoratore è stata di 7 ore.

Inevitabile è in questo quadro la riduzione delle giornate retribuite (116 mila giornate perse rispetto al 2018, -3,8%). In controtendenza si registra invece il +1,9% nei livelli retributivi pro-capite. Su questo dato hanno probabilmente inciso in maniera decisiva sia la demografia imprenditoriale, con la fuoriuscita di imprese “marginali”, caratterizzate cioè da più bassi indicatori di produttività, redditività e livelli salariali, sia una più accentuata riduzione dei contratti part-time. Le retribuzioni mensili medie dell’artigianato si attestano su un livello di circa 1.400 euro per lavoratore.





