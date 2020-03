07.03.2020 h 17:51 commenti

Nuovo look per il centro storico di Poggio a Caiano con uno spazio gioco polivalente e il playground

Il progetto Pianeta giovani tutto l'anno è stato il più votato dai cittadini durante il percorso partecipativo . sarà finanziato con 40mila euro

Il progetto “Pianeta giovani tutto l’anno”, ha vinto, con 209 voti, il percorso partecipativo per la riqualificazione del centro storico di poggio a Caiano. Un’idea, finanziata con 40mila euro, che prevede la realizzazione di uno spazio gioco polivalente, in una delle aree verdi del centro storico e il playground, la cui collocazione potrebbe essere nei giardini di via Sottombrone o in quelli di piazza Giuseppe di Vittorio.

I cittadini che hanno votato nelle due settimane previste sono stati 454,, 76 hanno scelto il progetto Amici a 4 zampe, 27 M’illumino di Poggio e 142 Un’isola verde per Poggio.

Dal rione centrale hanno votato 127 residenti, mentre è stata molto bilanciata la votazione da parte dei cittadini residenti negli altri rioni di Poggio a Caiano: 84 da Bonistallo, 83 da Candeli, 73 da Poggetto, 71 da Santa Cristina in Pilli. I 16 votanti rimanenti non hanno dichiarato il rione d’appartenenza al momento della votazione.

Il percorso di bilancio partecipativo si è sviluppato durante tutto l’anno scorso con una serie di incontri nei diversi rioni della città, durante i quali i cittadini partecipanti si sono confrontati sulle criticità e le potenzialità del centro storico, condividendo con l’amministrazione comunale le proprie idee e avanzando proposte per rendere il centro più curato ed accogliente. Dopo aver raccolto le proposte, l’ufficio tecnico del Comune ha stilato quattro progetti che fossero realizzabili con la somma di 40 mila euro stanziata. Dal 16 febbraio al 1 marzo è stato attivo il voto online, cui ha preso parte quasi il 5% della popolazione. Un dato superiore alla media, dato che per percorsi partecipativi simili in comuni delle stesse dimensioni i votanti sono solitamente tra il 2 e il 4%.

“In questi giorni – commenta il sindaco Francesco Puggelli – la situazione sanitaria ci richiede uno sforzo nella prevenzione del coronavirus, ma dover adottare particolari attenzioni non vuol dire che la città debba congelarsi. È proprio in momenti difficili come questo che la nostra comunità deve dimostrare di essere coesa e di andare avanti spinta da ciò a cui teniamo di più: la nostra città. Per tutto l’anno scorso in tanti hanno lavorato a questi progetti, incontrandosi, portando idee, confrontandosi e proponendo soluzioni per rendere il centro di Poggio ancora più bello, vivo, curato. Questa energia non deve essere fermata, è vitale per far ripartire la città in un periodo come questo”.

“Il fatto il progetto del playground abbia vinto con il 46% dei voti – aggiunge l’assessore alla partecipazione Maria Teresa Federico – è un segnale non indifferente. I giovani hanno partecipato tantissimo e vuol dire che le nuove generazioni pensano al bene di Poggio, pensano a come vivere al meglio la nostra città. Gli altri tre progetti, in ogni caso, non saranno cestinati. Sono tutte ottime proposte, frutto di un grande lavoro di confronto tra i poggesi, che vorremmo provare a realizzare in futuro, non appena saranno disponibili le risorse necessarie”.









