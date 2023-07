12.07.2023 h 14:54 commenti

Sr325, il governo replica ai sindaci: "Non ci avete mai presentato un progetto"

Il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami è intervenuto a Migliana ad un'iniziativa di Fratelli d'Italia sul futuro della viabilità in Val di Bisenzio



A dirlo il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami, che ieri sera 11 luglio ha partecipato ad un incontro pubblico a Migliana promosso da Fdi proprio per parlare della ex regionale e discutere delle proposte avanzate da Bosi, Bongiorno e Morganti ( leggi ).

Secondo Bignami dai Comuni valbisentini non è stata presentata nessuna proposta neppure per il potenziamento del servizio passeggeri lungo la Direttissima: "A differenza di quanto fatto dall' Emilia Romagna che infatti ha ottenuto nuovi servizi, a riprova che questo è un governo di tutti".

La serata è stata organizzata dalla parlamentare Chiara La Porta insieme al vicecoordinatore di Prato Gianni Cenni, il consigliere provinciale Tommaso Cocci e Alessandro Logli, consigliere di opposizione a Cantagallo.

"Certo è che le richieste di denaro pubblico fatte dai sindaci della Val di Bisenzio per risolvere le loro scelte disastrose - ha sottolinerato La Porta -, lasciano esterrefatti. Che la 325 sia, da tempi immemori, mal gestita da amministrazioni monocolore di sinistra, ormai è un fatto certo. Che questi amministratori, però, promettano di inviare una lettera al governo per rappresentare i problemi infrastrutturali del territorio, che non la spediscano e che però pretendano, comunque ed a prescindere, risorse straordinarie dall'esecutivo è, oggettivamente, disarmante".

Il coordinatore Gianni Cenni, invece, ha spostato il problema su un'altro asse della viabilità pratese problematica: la declassata con la realizzazione del sottopasso. Tra gli interventi anche quelli del consigliere provinciale Tommaso Cocci che ha ricordato come "Sia inutile chiedere risorse senza presentare progetti concreti" e quella del consigliere comunale di Cantagallo Alessandro Logli da sempre impegnato sui problemi della viabilità. "Il problema della 325- ha spiegato - va letta in un'ottica intercomunale, terminato il calvario che ogni mattina siamo costretti a fare per spostarci verso Prato, dobbiamo affrontarne un altro ancora più complicato sulle strade del capoluogo"