Sr 325, nuovo cantiere per la messa in sicurezza di un tratto danneggiato dall'alluvione

Da oggi fino alla fine dei lavori, predisposto in somma urgenza dalla Provincia, è stato aperto un nuovo cantiere lungo la 325 all' altezza del km 60+600 fino 600+200 nel comune di Cantagallo. Istituito il senso unico alternato

Da oggi, 25 gennaio, fino alla fine dei lavori, predisposto in somma urgenza dalla Provincia, è stato aperto un nuovo cantiere lungo la 325 all' altezza del km 60+600 fino 600+200 nel comune di Cantagallo, tratto danneggiato durante l'alluvione del 2 novembre scorso. Il cantiere prevede la messa in sicurezza del versante con opere di ingegneria naturalistica, pertanto è istituito un senso unico alternato con la predisposizione di un semaforo a tempo per regolare il traffico.

“Interventi di questo tipo sono assolutamente fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri cittadini – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai - L’attenzione della Provincia rimane costante, in quanto la SR325 rappresenta una strada cruciale, che, oltre alle somme urgenze, necessita di un attento lavoro di programmazione e pianificazione al fine di apportare miglioramenti sostanziali e concreti, nell’interesse di tutti coloro che vivono e lavorano nella Val di Bisenzio”.