19.09.2018 h 15:02 commenti

"Spot Serraglio" fa subito il tutto esaurito. Il sindaco: "Restituita alla città questa zona"

Tantissima gente alla festa di inaugurazione del punto ristoro ospitato da uno dei container di Riversibility



Tantissima gente ieri, martedì 18 settembre, per l'inaugurazione del punto ristoro e cocktail-bar "Spot Serraglio": l'attività è ospitata nel primo container del progetto Riversibility per lo sviluppo del parco fluviale del Bisenzio, e posizionato nel piazzale del parcheggio del Serraglio che già ospita il playground Federico "Yoghi" Giuntoni.

"Già a inizio mandato tanti cittadini ci hanno indicato il parcheggio del Serraglio come un problema vero, o addirittura come il luogo più difficile della città - commenta il sindaco Matteo Biffoni. - Era necessaria una soluzione, una formula capace di sottrarre quest'area al degrado e di restituirla ai cittadini: il punto ristoro, dopo l'allestimento del playground e della cupola geodetica, è il passo decisivo per creare uno spazio veramente vivibile, dove ora sia i cittadini che gli studenti del Pin possono praticare sport, rilassarsi e stare in compagnia. Siamo felici e orgogliosi che la riqualifica del parco fluviale sia cominciata proprio dall'area più problematica e con un tale successo: il progetto Riversibility proseguirà con il posizionamento di altri 7 container in aree sensibili e da valorizzare."