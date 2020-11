12.11.2020 h 10:47 commenti

Spostamenti tra comuni, via libera dalla prefettura per chi sta a Carmignano

Intanto Fratelli d’Italia mette sul piatto una proposta per venire incontro alle esigenze dei cittadini: consentire lo spostamento entro 30 chilometri dal domicilio e solo con mezzi propri

Il Comune di Carmignano ottiene il via libera della prefettura per gli spostamenti dei propri cittadini fuori dai confini comunali per i propri acquisti e per usufruire di servizi non presenti sul territorio. Ne ha dato notizia il sindaco Edoardo Prestanti ieri sera, 11 novembre, dalla sua pagina fb. Il divieto di uscire dal proprio territorio, scattato con il declassamento ad arancione della Toscana, è un bel problema soprattutto per realtà piccole come quelle medicee o i tre comuni della Val Bisenzio che hanno chiesto al prefetto di poter essere considerati come un unico comune. Per limitare i disagi senza stravolgere il senso e l’obiettivo della limitazione, Fratelli d’Italia ha presentato una proposta: consentire lo spostamento, entro 30 chilometri dal luogo di domicilio e solo con mezzi propri, per raggiungere i negozi di fiducia. Un’idea che porta la firma del consigliere comunale Tommaso Cocci e del dirigente nazionale Chiara La Porta raccogliendo l’appello del neo consigliere regionale Vittorio Fantozzi (Fdi) all’assessore regionale Marras e a tutti i prefetti toscani. «Riteniamo necessario- affermano i due in una nota- affrontare queste lunghe e dure settimane che ci aspettano con il massimo grado di buon senso, attenzione e equità, che inevitabilmente si devono mostrare tanto nei comportamenti quanto sotto il profilo dell’applicazione delle norme previste dal DPCM. Consentire ad un’abitante della Vallata di raggiungere il primo supermercato utile in città corrisponde ad un atto di ragionevolezza quanto permettere ad un cittadino pratese di raggiungere il negozio di fiducia, anche se fuori comune, purchè in un raggio di 30 km. In questo modo garantiamo agli esercizi commerciali di poter tirare un piccolo sospiro di sollievo e ai cittadini di continuare a usufruire degli abituali servizi». «Siamo consapevoli – continua Cocci- che l’emergenza sanitaria è grave, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di fare il possibile perché l’attuale crisi non assuma dimensioni più tragiche sia sotto il profilo economico che sociale. Certe battaglie vanno portate avanti al di là dei partiti, per questo mi sto muovendo per far firmare un appello al Prefetto che armonizzi, a livello provinciale, tutti gli interventi che molti eletti negli enti locali stanno in questi giorni presentando». «Il nostro auspicio - conclude La Porta- è anche che, con il buon senso di tutti, si possa evitare, in una provincia piccola come la nostra, un dispiegamento a controllo dei confini comunali da parte di forze dell’ordine, che invece potrebbero essere impegnate per fronteggiare situazioni ben più importanti sia sul versante del rispetto delle prescrizioni covid sia su altri fronti, purtroppo sempre caldi, di pubblica sicurezza»

