21.03.2018 h 16:13 commenti

Uno sportello gestito dai commercialisti per le coppie che si separano

L'iniziativa nasce da un’idea della comitato Pari opportunità dell'Ordine: è in grado di intervenire in contesti di conflitto su problematiche come quella economica e patrimoniale

Uno specifico servizio per le coppie che si stanno separando e un impegno sempre più deciso a favore della comunità locale. L’Ordine dei dottori Commercialisti di Prato ha presentato in diretta streaming da Milano , nel corso di una iniziativa nazionale sul contrasto alla violenza sulle donne, l’esperienza pilota pratese di supporto alle coppie che si stanno separando o che lo sono già. “Siamo fortemente convinti del nostro ruolo attivo nella società civile - mette in evidenza il presidente dell’Ordine, Filippo Ravone - Proprio per questo siamo impegnati a dare il nostro contributo su fronti che costituiscono vere e proprie emergenze sociali, come quello della crisi economica o dei conflitti di coppia nelle separazioni. Da qualche mese abbiamo attivato l’organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento che può aiutare a dirimere situazioni di difficoltà estrema e adesso siamo impegnati nel nuovo sportello che può essere utilizzato dalle coppie che si stanno separando o sono già separate”.

Durante la diretta si è parlato anche del ruolo dei commercialisti nelle crisi famigliari “ Lo sportello, che nasce da un’idea della comitato Pari opportunità - sottolinea Valentina Lombardi, consigliera dell’Ordine pratese -, è in grado di intervenire in contesti di conflitto su problematiche, come quella economica e patrimoniale, che in molti casi esasperano i rapporti”.

Nelle situazioni più complesse è la rete virtuosa costituita dai professionisti che può dare un ulteriore sostegno. “Si tratta di un metodo di intervento con regole precise dove agiscono più figure professionali - sottolinea il consigliere Fabrizio Baccellini – avvocati, commercialisti e psicologi con ruolo di mediazione, si impegnano per la negoziazione e per evitare il conflitto. Il commercialista, che resta figura sopra le parti, in pratica prepara un bilancio familiare e si impegna a proporre alle parti un accordo sostenibile e duraturo”.

Tutte le informazioni sul servizio rivolgendosi al Comitato Pari opportunità dell’Ordine dei commercialisti di Prato, via Pugliesi 26, tel. 0574 33862, cpo@odcecprato.it