Ladri scatenati contro i punti Jolly del Comune. Stanotte, 23 novembre, ne sono stati presi di mira due: quello in via Enrico Fermi, all'esterno dei locali della ex Circoscrizione Sud alle Badie, e quello in via di Maliseti a Narnali presso il Centro cociale della ex Circoscrizione Ovest. Entrambi gli apparecchi sono stati forzati e danneggiati. I ladri hanno portato via i pochi spiccioli che erano contenuti all'interno. Molto più grave il danni recato ai due Jolly, che per un po' di tempo non potranno essere utilizzati. Stamani la polizia ha effettuato il sopralluogo in via Fermi, mentre i carabinieri sono intervenuti a Narnali.