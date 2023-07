28.07.2023 h 14:02 commenti

Sport, il Settebello delle pratesi Tabani e Galardi vince il bronzo ai Mondiali di Fukuoka

La formazione ha battuto l'Australia 12 a 10 ed è salilta sul podio. La soddisfazione delle due atlete protagoniste di grandi prestazioni

C'è un pezzo di Prato nella splendida affermazione del Setterosa che ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di Fukuoka battendo l'Australia 12 a 10. Sul podio anche le due pratesi Chiara Tabani e Giuditta Galardi, protagoniste di un Mondiale di altissimo livello. Di tutto rispetto l'andamento del Setterosa che ha eliminato ai quarti di finale le ragazze degli Stati Uniti accompagnate dalla fama di essere praticamente imbattibili. In semifinale, purtroppo, la battuta d'arresto contro l'Olanda che si è imposta di misura per 9 a 8 e che, in finale, ha vinto il Mondiale. Una battuta d'arresto che ha dato grande carica al Setterosa che, nella gara per il terzo posto, ha vinto.

“Potevamo ambire al titolo – il commento di Tabani – ma se penso che alla vigilia eravamo considerate tra le squadre con meno chance, va benissimo così.

“Sono contenta delle mie prestazioni, un bronzo al Mondiale è una soddisfazione comunque enorme”.

Ora la concentrazione è per i prossimi impegni: ai Giochi di Parigi il Settebello dovrà riuscire a conquistare il pass olimpico.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus