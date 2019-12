16.12.2019 h 08:16 commenti

Sport e solidarietà: la Prato Kid Marathon richiama 2.500 piccoli atleti all'EstraForum

La tradizionale kermesse benefica organizzata dal gruppo sportivo della polizia municipale e dal Cgfs è arrivata alla decima edizione

Grande successo per la decima edizione della Prato Sport Kid Marathon, la kermesse benefica organizzata dal Gruppo sportivo della polizia municipale in collaborazione con il Cgfs e altre associazioni del territorio e.All'Estra Forum, ieri domenica 15 dicembre, sono stati circa 2.500 i partecipanti con tante famiglie sugli spalti a incoraggiare i bambini a provare tante discipline sportive con l'obiettivo di aiutare, attraverso la solidarietà, un'associazione del territorio. "Quest'anno abbiamo scelto la Cooperativa Alice e nello specifico l'Atletic Nadir che aiuta attraverso l'integrazione sportiva sociale le persone svantaggiate - spiega il presidente del gruppo sportivo della polizia municipale Sergio Paolini -. Nell'arco di questi anni abbiamo raccolto circa 200 mila euro e anche quest'anno speriamo di poter contribuire ad aiutare gli altri"La kermesse ha visto la pallavolo al mattino poi c'è stata l'esibizione della pallamano e a seguire il progetto "A ruota libera" indirizzato ai bambini con disabilità o con problemi motori. Spazio poi al basket con la presentazione di tutti i gruppi giovanili e il flashmob, a seguire l'esibizione di ginnastica del gruppo della Nuova Età a cura di Uisp Sport per tutti e Solidarietà. Ha concluso la giornata lo spettacolo natalizio "Hour Christmas" a cura di Progetto Danza."Che bello - dice l'assessore allo sport del comune di Prato Luca Vannucci - volevo ringraziare tutti gli organizzatori perché unire i giovani, le famiglie e la solidarietà è il miglior messaggio in questo periodo".Stamani lunedi 16 dicembre dalle 9,30 appuntamento con Novis (No violence in sport) il progetto europeo sulla violenza nel mondo dello sport che incontrerà gli studenti della provincia di Prato in salone consiliare.