Sport, è pratese la campionessa italiana di judo: Elena Guarducci prima al campionato nazionale

Medaglia d'oro alla giovane atleta cresciuta nella palestra Kyu Shin Ryu sotto la guida del maestro Lauro Fedi. Guarducci ora milita nella società Akyama. 'casa' di campioni e atleti olimpionici

Elena Guarducci è campionessa italiana di judo categoria juniores kg.44. La medaglia d'oro del campionato italiano di judo torna a Prato dopo molti anni. Una bella soddisfazione per l'atleta che ha avuto la meglio sui concorrenti domenica 15 maggio, al centro federale Palapellicone di Ostia dove si sono svolte le gare.

Elena Guarducci, tesserata della società piemontese Akiyama, che annovera, tra gli altri, campioni e atleti olimpionici come Basile e Lombardo, è cresciuta nella Kyu Shin Ryu sotto la guida del maestro Lauro Fedi. La grande promessa, le capacità e l'altissima preparazione, Guarducci le aveva già messe in mostra ai Grand prix internazionali piazzandosi prima e con il settimo posto conquistato all'European cup di Lignano.

Seguita dai maestri Piero e Massimo Toniolo e dal preparatore atletico e padre della stessa Elena, Andrea Guarducci, già da oggi ricomincerà ad allenarsi in vista delle prossime gare seguendo sempre un programma graduale di crescita che speriamo la porti ancora più in alto nel mondo di questa antica disciplina giapponese.



