10.02.2020 h 20:02 commenti

Sport e autismo, il Comune tende la mano alla Grignanese: "Aiuti a chi lavora per l'inclusione"

L'idea è di creare un percorso con Asl, Coni e associazioni del territorio per premiare le società più virtuose. Tempi più lunghi, invece, per gli interventi impiantistici



L'idea dell'amministrazione comunale è di creare una sorta di progettualità che premi le società di tutte le discipline sportive che si occupino di bambini o ragazzi con questo disturbo. "Proprio perché l’amministrazione comunale - si legge in una nota - si è sempre interessata all’inclusione, e vista la sempre maggior richiesta da parte delle famiglie di ragazzi autistici di partecipare ad attività sportive, qualunque esse siano, è disponibile, insieme alle associazioni sul territorio, all’Asl e al Coni ad avviare un percorso che permetta di rispondere a queste esigenze". Le puntualizzazioni piccate ci sono, ma non manca da parte del Comune di Prato un segno di apertura verso l'A.c.u Grignanese che dalle colonne del nostro giornale, ha lanciato un grido di aiuto per continuare a portare avanti le attività sportive con i bambini autistici visti gli altissimi costi che ogni mese deve sostenere per garantire a ciascuno di loro un tutor e un allenatore ( LEGGI ).L'idea dell'è di creare una sorta di progettualità che premi le società di tutte le discipline sportive che si occupino di bambini o ragazzi con questo disturbo. "Proprio perché l’amministrazione comunale - si legge in una nota - si è sempre interessata all’inclusione, e vista la sempre maggior richiesta da parte delle famiglie di ragazzi autistici di partecipare ad attività sportive, qualunque esse siano, è disponibile, insieme alle associazioni sul territorio, all’Asl e al Coni ad avviare un percorso che permetta di rispondere a queste esigenze".

Quanto alle repliche piccate l’amministrazione fa sapere che “il sindaco in più occasioni e più volte nei mesi scorsi ha sollecitato la società a presentare un progetto concreto su cui l’amministrazione potesse intervenire, sia per la parte che riguarda l’impiantistica che per la realizzazione di attività inclusive rivolte ai ragazzi autistici”. Quanto all’idea di poter ampliare l’impiantisca per dare spazi dedicati ai disabili “l’incontro di cui si parla nell’articolo - prosegue la nota - per la presentazione del progetto specifico si è svolto lo scorso 13 gennaio, meno di un mese fa quindi, e in questo incontro non è stato presentato formalmente nessun progetto dettagliato bensì un’idea per la cessione di una piccola area da adeguare ad impianto sportivo da attrezzare per bambini autistici. I tecnici del Comune comunque si sono impegnati a fare le eventuali verifiche del caso”. L’amministrazione comunale ricorda anche che l’area di cui si parla è di proprietà di privati (sarebbe infatti acquistata dall’Ac Grignanese prima di essere ceduta al Comune, ndr) e che l’impianto in cui la società gioca e per cui si parla di adeguamenti necessari è di proprietà della parrocchia. L’ultima tirata d’orecchie riguarda proprio lo sfogo pubblico di Gori: “L’amministrazione ricorda che la città ha fatto e sta facendo molto in questa direzione e che non si può trattare un argomento così delicato e importante in maniera superficiale e tanto per dare la colpa a qualcuno, cosa che non aiuta nessuno, tanto meno i ragazzi”.È pronto a mettersi a disposizione per trovare la soluzione giusta che aiuti tutte le società sportive che coinvolgono i bambini autistici, il consigliere regionale del Pd,, membro della commissione Sanità: “Il tema dell’integrazione per chi ha delle disabilità è fondamentale. Lo sport può fare molto. Contatterò la società per capire meglio le difficoltà che incontrano quotidianamente nel gestire questo servizio. Mi farò promotore presso la Regione e l’Asl di sostenere il progetto che eventualmente il Comune metterà in campo”. Immediato e concreto l’intervento del Coni di Prato che ha già dato la disponibilità di un contributo economico e materiale. “Appena ho letto le difficoltà della società mi sono subito attivato. - spiega il referente provinciale- Chi si impegna in progetti come questi non va lasciato solo. Pensiamo ai genitori di quei bambini e ai bambini stessi”., associazione che ha iniziato una collaborazione con la Grignanese, ci tiene a precisare “che avevamo già fatto presente la nostra disponibilita a supportare la formazione di istruttori e volontari per facilitare l'inclusione dei bambini con autismo. In particolare abbiano organizzato due serate su sport e inclusione alla quale hanno partecipato diversi operatori della grignanese, mostrando grande interesse e sensibilità. Con la grignanese stavamo giusto predisponendo una richiesta di contributo al Comune per la formazione e tutoraggio in campo dei bambini che avrebbe dovuto partire proprio in questi giorni. L'articolo ci coglie di sorpresa, siamo comunque disponibili a portare avanti il progetto nel modo più utile per i bambini e le famiglie con autismo”.Ed è proprio questo l’obiettivo che non andrebbe perso di vista in situazioni complesse come questa. Aiutare la Grignanese significa aiutare sette bambini e le loro famiglie. Lo ribadisce lo stesso: “Non mi interessa se l’aiuto arriva in soldi o mettendo a disposizione i professionisti. Ciò che conta per me è dare una risposta positiva alle famiglie che ci chiedono di poter mandare qui i loro figli nonostante il loro problema. In un anno ho girato cento uffici e mi sono state fatte tante promesse, compresa quella di aiutarmi nella presentazione del progetto”.