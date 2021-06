29.06.2021 h 12:52 commenti

Spogliarello in pieno giorno e nel cuore del centro storico: denunciato un 43enne

E' successo intorno alle 13 di ieri in piazza Duomo. L'uomo ha improvvisato lo strip-tease davanti agli avventori dei locali e dei negozi fino all'intervento della polizia che ha posto fine allo show

In pieno giorno e nel cuore del centro storico, ha improvvisato uno strip-tease completo fino all'arrivo dei poliziotti della Volante che hanno interrotto il non richiesto show. Protagonista del fatto, avvenuto intorno alle 13 di ieri 28 giugno in piazza Duomo, è stato un cinese di 43 anni, regolarmente soggiornante in Italia e residente a Prato. L'uomo, all'improvviso, ha iniziato a spogliarsi e mostrare le parti intime agli avventori dei locali e dei negozi della piazza e delle strade limitrofe. Gli agenti, dopo averlo fatto rivestire, lo hanno portato nel posto di polizia di piazza Duomo dove è stato identificato e denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus