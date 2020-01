11.01.2020 h 16:36 commenti

Spintona uno studente, "sospeso" insegnate del Buzzi

Da ottobre i genitori chiedevano al dirigente scolastico di intervenire per sanare una situazione: "Siamo preoccupati per i nostri figli e anche per la didattica che non viene svolta regolarmente"

a.a.

Nessuna interrogazione, il programma mai iniziato e un difficile rapporto con gli alunni; da mesi i genitori degli studenti della IIS del Buzzi chiedono al preside di intervenire nei confronti del professore di fisica. E questa mattina, 11 gennaio, dopo che l’insegnante ha strattonato un ragazzo e ha minacciato di tirare un pugno ad un altro, il vicepreside Leonardo Cherubini ha annunciato che “da lunedì il docente non sarà più in classe”.Secondo quanto raccontato dagli studenti ai genitori, che si sono immediatamente precipitati a scuola, l’insegnate, titolare della cattedra annuale, apparentemente senza nessun motivo avrebbe strattonato un ragazzo che si stava spostando dalla terza alla seconda fila. “Io non ero ovviamente in classe- spiega la madre – ma mio figlio mi ha mandato subito un messaggio spiegandomi l’accaduto. E’ una situazione intollerabile. Al pagellino di dicembre nessuno aveva una valutazione perché, secondo quanto ci risulta dai nostri figli, non ha mai spiegato e interrogato”.Preoccupata anche la mamma dell’altro ragazzo: “Non sono ancora riuscita a capire perfettamente la dinamica dell’accaduto – racconta – ma sembra che dopo lo spintone al compagno ci sia stata un po’ di confusione in classe, in questo frangente l’insegnate si è avvicinato a mio figlio e gli ha mostrato un pugno. Il mio ragazzo ha reagito, esattamente come non lo so, e il professore si è fermato”. Ricostruzione che, secondo i genitori, è stata a confermata dallo stesso insegnante: “Siamo riusciti a parlargli – spiegano – ha ammesso il suo gesto ma non è stato in grado di dare spiegazioni”. Sempre secondo le famiglie i comportamenti anomali dell’insegnate sono diversi. “Siamo preoccupati - continuano - prima per i nostri figli e per l'andamento scolastico visto che siamo al biennio ed è qui che si mettono le basi per le specializzazioni – commenta un padre – le famiglie sono danneggiate, paghiamo regolarmente le tasse scolastiche per un servizio che non ci viene garantito”. Ripetute le segnalazioni che le famiglie dicono di aver inviato a partire dallo scorso ottobre al dirigente scolastico Alessandro Marinelli che questa mattina, quando l’episodio è accaduto, non era a scuola.Il professore sospeso fa lezione le prime due ore del sabato e, se la dirigenza non avesse preso provvedimenti, l'idea sarebbe stata quella di far entrare i ragazzi a scuola alla terza ora.