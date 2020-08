21.08.2020 h 12:55 commenti

Spinte e minacce all'anziana madre, 46enne allontanato da casa dopo le indagini della procura

Il provvedimento, emesso dal tribunale, è stato notificato dal nucleo di polizia giudiziaria della Municipale. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia

Spinte e minacce all'anziana madre: una situazione diventata insostenibile e che neppure i ripetuti interventi dei carabinieri sono riusciti a placare. Protagonista un uomo di 46 anni, residente a Carmignano, allontanato dall'abitazione nella quale convive con la madre dal nucleo di polizia giudiziaria della Municipale che nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, ha notificato il provvedimento emesso dal tribunale su richiesta della procura. L'accusa è maltrattamenti in famiglia. L'uomo non solo è stato allontanato da casa ma non dovrà né avvicinarsi alla madre né avere con lei altri contatti. Il quarantaseienne, un regolare lavoro e un passato di disagio dovuto all'abuso di alcol, sarebbe precipitato nuovamente in uno stato di difficoltà e insofferenza che lo avrebbe portato più volte a rifarsela con l'anziana mamma e a danneggiare con pugni e calci infissi e mobili. Diversi gli interventi dei carabinieri avvertiti dai vicini di casa allarmati dalle urla provenienti dall'abitazione della famiglia. Nel tentativo di risolvere il disagio, sono stati coinvolti anche gli assistenti sociali ma alla fine la vicenda è finita in procura. Dopo le indagini l'uomo è stato messo alla porta e ora dovrà stare lontano dalla madre.