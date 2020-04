16.04.2020 h 13:57 commenti

Spinte agli agenti per evitare il controllo, denunciati due giovani

E' successo in piena notte a Maliseti, in via Pizzicori. I due sono stati visti aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta e sono stati fermati

Sono stati visti dai poliziotti aggirarsi tra le auto in sosta e quando sono stati fermati hanno reagito con violenza. E' successo la notte di giovedì 16 aprile in via Pizzicori, nella zona di Maliseti. Protagonisti due giovani: un albanese di 23 anni e un italiano di 20, entrambi con precedenti contro il patrimonio. Tutti e due si sono ribellati al controllo spintonando gli agenti. Tutti e due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per il mancato rispetto del decreto governativo sulle limitazioni per il coronavirus. Al ventitreenne è stata anche contestata l'inosservanza del foglio di via essendo destinatario del provvedimento emesso dal questore nel 2017 e valido fino a ottobre di quest'anno.







