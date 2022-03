16.03.2022 h 15:02 commenti

Spindles di Cecchini è la prima opera del parco centrale

Donata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato rappresenta cinquanta fusi realizzati in acciaio e alluminio. Sarà posizionata all'ingresso dell'ex Misericordia e Dolce. L'inaugurazione entro l'estate

La prima opera del parco centrale è Spindles di Loris Cecchini donata in comodato gratuito per 20 anni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato all'amministrazione comunale. Cinquanta fusi realizzati in acciaio e alluminio che rappresentano un ramo di un albero e una scultura astratta, ma che vuol essere soprattutto un simbolo di rinascita.

"Un riferimento alla vocazione tessile - ha spiegato l'artista - i fusi si modulano e proliferano senza una gerarchia, non esiste un elemento centrale per dare il senso della dinamicità, come del resto è Prato". L'opera, che verrà inaugurata entro l'estate, si trova nel prato sulla sinistra dell'ingresso dell'ex Misericordia e Dolce di via Cavour. L'amministrazione in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, oltre alla realizzazione delle fondamenta, realizzerà anche le opere di urbanizzazione per rendere fruibile il parto intorno alle mura. "Abbiamo individuato questo spazio - ha spiegato l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis - proprio per valorizzare l'ingresso del nuovo parco, sarà un'opera di contrasto fra le antiche mura e l'arte moderna con l'utilizzo di materiale freddo come l'acciaio".

Una prima collocazione era stata pensata all'uscita del casello di Prato Ovest, all' interno della rotonda, ma è risultata inadatta alle dimensioni dell'opera. "La Fondazione - ha spiegato il presidente Franco Bini- ha sempre avuto un rapporto importante con l'arte. Spindles è un' opera contemporanea di grande complessità ingegneristica che si pone a chiusura di un percorso ideale formato intorno alle mura cittadine che passa anche dall' opera di Jacober. Dopo l'emergenza sanitaria e quella sociale, pensiamo alla rinascita con un'opera realizzata attraverso un gioco di squadra tra la Fondazione, Cecchini e il Comune"

Il costo complessivo è di circa 200mila euro, mentre per quanto riguarda la sorte della collezione degli Alberti, per cui la Fondazione ha fatto una proposta di acquisto, Bini prospetta tempi lunghi: "Credo che i liquidatori aspettino la sentenza del consiglio di Stato a sezioni unite sul vincolo di pertinenza e di unicum che è prevista per dicembre". Intanto il prossimo fine settimana la Galleria di proprietà di Intesa San Paolo riaprirà le porte al pubblico.

