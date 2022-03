24.03.2022 h 11:54 commenti

Spiegare agli anziani i buoni stili a tavola con uno spettacolo: il progetto di Ada Prato

“Mamma ho perso una taglia” mette a confronto in maniera ironica le diete più improbabili, alla moda o fai da te, con le verità della scienza della nutrizione

Un’alimentazione sana, corretta e sostenibile, studiata in modo particolare per le persone anziane, da conoscere anche grazie ad uno spettacolo. È questo l’obiettivo che Ada Prato (Associazione per i Diritti degli Anziani) si pone attraverso il Progetto “GenerAzioni Sostenibili”, realizzato con Ada Nazionale, Adoc e Uniat, finanziato dal ministero del Lavoro.

“Quello che presentiamo oggi – sottolinea Patrizia Bartolini, presidente Ada Prato – è un lavoro che punta a dare alle persone anziane tutte le informazioni necessarie per conoscere le caratteristiche nutrizionali degli alimenti, orientandole verso una dieta equilibrata, con un sufficiente apporto di energia, sostanze nutritive e proiettive, che garantiscano un modo sano di alimentarsi, con la giusta attenzione alla stagionalità dei prodotti e contrastando lo spreco. Un obiettivo che può essere raggiunto anche con il sorriso, durante uno spettacolo teatrale. Di fatto dopo due anni di pandemia, durante i quali i lunghi periodi di permanenza forzata in casa hanno rappresentato non solo un problema psicologico ma anche un rischio per la corretta alimentazione delle persone anziane, questo progetto intende offrire un contributo di riequilibrio e normalità della dieta, specie per chi non è più giovanissimo e necessita pertanto particolare attenzione alla salute”.

La scelta di Ada Prato è quella di puntare sulla scienza ma anche sull’intrattenimento. Di qui lo spettacolo “Mamma ho perso una taglia”, che mette a confronto le diete più improbabili, alla moda o fai da te, con le verità della scienza della nutrizione. Molte tappe toscane per raccontare nei tanti territori della nostra regione, direttamente agli anziani residenti, qual è la giusta strada per una corretta alimentazione. Protagonisti cinque personaggi alle prese con la lotta contro il peso e una vera nutrizionista. Lo spettacolo, ideato e diretto da Raffaello Zanieri, attore e conduttore fiorentino, vede sul palco Valentina Guttadauro, nutrizionista, a raccontare insieme a Giovanna Calabrese, Lorenzo Braccini, Maria Pia Principalli, Fulvio Ferrati e Francesca Borri, le vicende di tanti personaggi accomunati dalla voglia di dimagrire.