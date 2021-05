11.05.2021 h 22:51 commenti

Spiaggia urbana e containers, ecco chi li gestirà nel prossimo triennio

Agli uffici è arrivata una sola manifestazione d'interesse. Rispetto all'anno scorso ci sarà anche l'anfiteatro di Santa Lucia e i container al Ponte Petrino

E’ nel segno della continuità l’affidamento della gestione dei quattro spazi lungo il Bisenzio del progetto Riversibility tra cui la spiaggia urbana. La concessione del Comune infatti, è andata agli stessi assegnatari dello scorso anno: Duetto20 srl (Claudio Di Martino) insieme a Fonderia Cultart, organizzatrice per il Comune del Settembre pratese, e alla società Ristoro 8 srl che gestisce la pizzeria Passaparola. E’ ,’unica manifestazione d’interesse arrivata agli uffici del Comune nei termini fissati dal bando.Rispetto all’anno scorso gli spazi raddoppiano perché oltre alla spiaggia urbana e al container del Serraglio, gli assegnatari gestiranno anche l’anfiteatro di Santa Lucia e i nuovi container di Ponte Petrino.Immediata la stipula del contratto per la concessione della spiaggia e dell’anfiteatro dato che il loro utilizzo è limitato al periodo giugno-settembre e subordinato nel primo caso alla concessione demaniale del Genio civile e nel secondo caso all’agibilità per l’attività di intrattenimento. Slitta a un secondo momento invece, l’atto per l’uso dei container al Serraglio e a Ponte Petrino.Altra novità: i gestori avranno in uso i quattro spazi per tre annualità: dal 2021 al 2023 in modo da migliorare l’organizzazione e la programmazione degli eventi e dei servizi. Un’offerta fino a oggi è stata molto apprezzata dai cittadini e che ha permesso di animare la zona nord della città. Si prosegue lungo questa direttrice raddoppiando gli spazi a disposizione e triplicando il periodo di assegnazione.