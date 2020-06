19.06.2020 h 13:37 commenti

Spiaggia urbana e container al Serraglio, ecco chi gestirà i due spazi del progetto Riversibility

Si tratta di un raggruppamento d'imprese tra cui anche Fonderia Cultart e la società del gestore dello scorso anno

Non solo spazio bar e buona tavola. Da quest'anno nel container al Serraglio e nella spiaggia urbana lungo viale Galilei ci saranno anche spettacoli e musica. Il Comune ha scelto i nuovi gestori dei due spazi, frutto del progetto Riversibility, tra le tre proposte arrivate attraverso una selezione pubblica scaduta lo scorso 16 giugno. Si tratta del raggruppamento temporaneo delle imprese Duetto20 srl, Ristoro 8 srl e Fonderia Cultart. La prima è la società di Claudio Di Martino che alla fine della scorsa estate inaugurò questi nuovi spazi. La seconda è pratese ed è proprietaria del noto ristorante Passaparola di viale Galilei che si affaccia proprio sulla spiaggetta urbana. La terza è la più conosciuta in città perchè ha in concessione Il Settembre pratese. La sua presenza nel raggruppamento è legata proprio all'organizzazione di eventi da accompagnare a ogni serata in riva al Bisenzio o all'ombra della cupola geodetica. Il raggruppamento è quindi composto da due aziende pratesi e una fiorentina anche se Di Martino ci tiene a sottolineare che "Mi sento pratese anche io. E' dal 2018 che investo in questa città perchè la reputo molto più all'altezza di Firenze".

Veniamo alle tempistiche. Il container del Serraglio che dovrebbe cambiare nome (oggi è Spot Serraglio) dovrebbe aprire i battenti a breve e comunque entro giugno. L'appalto è fino al 31 ottobre. Più complicata la partita della spiaggia urbana che continuerà a chiamarsi Lato B. Trovandosi su area demaniale e lungo un fiume è subordinata al rilascio della concessione del Genio Civile della Regione Toscana ed è consentita per massimo 60 giorni. Se non ci saranno ritardi si punta al periodo che va dal 15 luglio al 15 settembre.

"Faremo tesoro dei punti di forza e di debolezza emersi lo scorso anno. - afferma Di Martino -Ad esempio la cucina sarà direttamente in spiaggia, a cura di Ristoro 8, per ridurre i tempi di attesa. Naturalmente rispetteremo tutte le normative in materia di lotta al Covid. Vediamo come evolverà la situazione per adeguarci al meglio".

Soddisfatto l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis, mente del progetto Riversibility: "Un servizio importante che ha avuto anche nell’anno precedente ricadute positive e che va nella direzione intrapresa da anni di valorizzare sempre più le rive del parco fluviale con il progetto Riversibility".

E.B.