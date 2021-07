06.07.2021 h 15:26 commenti

Spiaggia sul Bisenzio e Anfiteatro ai nastri di partenza, i bar container al Serraglio e Petrino slittano a settembre

La struttura di viale Galilei verrà inaugurata la prossima settimana, mentre a Santa Lucia da domani partirà l'attività di intrattenimento. Il restauro dei container bloccato dalla mancanza di materie prime

Torna la spiaggia lungo il Bisenzio, a metà della prossima settimana è prevista l'inaugurazione, mentre già da domani 7 luglio comincia la programamzione degli eventi all' anfiteatro di Santa Lucia. Slitta invece a settembre l'apertura dei bar container al playground del Serraglio e a Ponte Petrino. Ad annunciarlo l'assessore ai lavori pubblici Valerio Barberis durante la seduta, di oggi 6 luglio, della commissione 2 in risposta a un' interrogazione del consigliere della Lega Marco Curcio.

La gestione della spiaggia e dell' anfiteatro è stata affidata, tramite bando, ad un ragruppamento temporaneo d'imprese, ma in fase di verifica una di queste non aveva i requisiti, quindi si è dovuto procedere a una nuova assegnazione nei confronti delle altre due, visto che non c'erano altri partecipanti. Un intoppo che ha fatto slittare i tempi per la realzzazione della struttura. Da lunedì, però, sono iniziati i lavori che prevedono la zona ristorazione e quella realx con tanto di spiaggia.

Per quanto riguarda invece la gestione dei bar container, l'assessore ha spiegato che saranno consegnati a settembre: "E' arrivata una Pec dall'azienda che deve ristruttrarli- precisa Barberis - in cui si formalizza il ritardo dovuto alla mancanza di materie prime, un problema generalizzato a livello nazionale".

Per i mesi più caldi, quando al playgroaund sono in programma diverse manifestazioni sportive quindi, il servizio bar non sarà attivato. "Il bando - ha spiegato Barberis - dura tutto l'anno, confidiamo di inaugurae l'attività a partire da fine estate". Il container del Serraglio a maggio, a dicembre era stato utilizzato come giaciglio da alcuni senza fissa dimora, è stato trasportato in un'officina specializzata per essere ristrutturatato. Al Playgraound sarebbero dovuti arrivarne altri due e altrettanti a Ponte Petino destinati ad attività di Street Food.

"Tutti gli anni - commenta Curcio - ce n'è una, ma quest'anno, che dovrebbe essere l'anno delle riaperture per tornare a incontrarci, siamo andati addirittura peggio dell'anno scorso: l'allestimento del bar sulla spiaggia sul Bisenzio arriverà a metà luglio, con almeno un mese di ritardo, e il bar sul playground del Serraglio addirittura a settembre. Forse siamo più sfortunati che in altre città, dove fioriscono iniziative ed eventi, ma l'estate della ripartenza a Prato avanza molto a rilento".