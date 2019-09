18.09.2019 h 14:39 commenti

Atti vandalici al giardino fiabesco, spezzata l'ala della scultura dell'Aquila

Il pezzo rotto è stato recuperato e verrà riattaccato, il giardino era stato inaugurato lo scorso febbraio. Il sindaco Calamai: "Una grave mancanza di attenzione verso il patrimonio pubblico." A segnalare il danno i residenti di Bagnolo

Danneggiata la scultura dell’Aquila nel giardino fiabesco di via Riva a Bagnolo. Ieri sera, 17 settembre, il sindaco Simone Calamai, ha fatto un sopralluogo per verificare l'entità del danno e per recuperare l'ala spezzata alla scultura. Sono stati i cittadini della zona, che frequentano con assiduità il giardino, a segnalare il grave danneggiamento “Voglio pensare che non si tratti di un atto di vandalismo ma piuttosto di un incidente- ha detto il sindaco - Questo comunque non scusa l'autore del danneggiamento, che dimostra mancanza di attenzione verso il patrimonio pubblico e in particolare verso questo giardino che è davvero un giardino delle fiabe, un luogo bello e curato che va difeso dalla maleducazione». Il giardino fiabesco è stato inaugurato solo il 16 febbraio scorso. Le sculture, che fanno capolino tra i cipressi, sono state ricavate dal legno di secolari cedri oramai secchi. L'intuizione del Comune è stata però quella di voler dare nuova vita ad alberi ormai morti, trasformandoli in dieci sculture in legno che abbellissero il giardino. Nell'ambito della ristrutturazione complessiva dello spazio, il Comune ha affidato agli artisti del legno Segarte di Fossato (Cantagallo) l'incarico di realizzare personaggi che sembrano usciti da una fiaba, proprio come l'aquila danneggiata, immortalata nel legno nell'atto di aprire le ali per librarsi in volo.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

