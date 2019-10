19.10.2019 h 09:35 commenti

Spettacolare incidente in via Pistoiese, auto centra tre veicoli parcheggiati e poi si ribalta

Illesi tutti e quattro gli occupanti. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto

incidente via Pistoiese

Grosso incidente nella serata di ieri, venerdì 18 ottobre, in via Pistoiese. Un'auto che procedeva verso il centro città ha urtato tre veicoli in sosta e poi si è ribaltata su una fiancata invadendo tutta la carreggiata. E' successo qualche minuto prima delle 22. Alla guida un cinese e accanto a lui tre connazionali. Nonostante l'urto sia stato violento, nessuno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito e anzi tutti, grazie all'aiuto delle prime persone che si sono avvicinate dopo lo schianto, sono riusciti ad uscire dall'abitacolo prima che arrivassero i vigili del fuoco allertati insieme al 118, alla polizia municipale e ai carabinieri. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. C'è da capire il motivo per il quale il cinese abbia perso il controllo della guida finendo sulle auto parcheggiate lungo la strada. Sia lui che i connazionali sono stati soccorsi e medicati sul posto; le loro condizioni da subito non hanno destato preoccupazione. La viabilità in via Pistoiese è rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione della macchina ribaltata. Numerose le persone che si sono riversate in strada per assistere al lavoro dei soccorritori. Tra loro c'è stato chi ha scattato foto e c'è chi ha girato video. Notizie di Prato mostra quello di Anna Maria Maniscalchi.

Su quanto avvenuto ieri sera in via Pistoiese interviene Umberto Presutti Gallinella di Fratelli d'Italia: “Fortunatamente non sono rimasti coinvolti pedoni – il commento – dispiace per chi si è ritrovato con la macchina danneggiata. Sarà il caso che aumentino i controlli”.



