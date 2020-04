24.04.2020 h 17:26 commenti

Spesa sospesa, i montemurlesi hanno già donato oltre 2 mila euro

Le donazioni sono state fatte attraverso l'acquisto dei buoni promossi dal Comune, del valore di 5 euro. Ora i soldi raccolti si trasformeranno in aiuti per le famiglie bisognose

Il cuore dei montemurlesi, in questa fase di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, dimostra di essere grande e attento verso i più bisognosi. In poco più di dieci giorni dalla loro attivazione, infatti, sono stati acquistati buoni spesa donazione per un valore complessivo pari al oltre 2mila euro.

Le spese sospese sono state acquistate dai montemurlesi nei supermercati e nei negozi aderenti ai buoni spesa. Al momento di pagare i propri acquisti, infatti, a Montemurlo si può decidere di donare 5 euro attraverso un l'acquisto di un buono donazione, che il Comune penserà a far avere a chi sta attraversando un momento di difficoltà causato dal Covid-19.

"La risposta dei montemurlesi è stata straordinaria. La protezione civile comunale ha già ritirato i buoni donazione acquistati nei vari punti vendita. Ora il Comune penserà a trasformarli e a distribuirli alle famiglie bisognose, che li dovranno rispendere nei negozi dove sono stati acquistati. In questo modo, non solo si aiutano le famiglie in difficoltà, ma si sostiene il commercio di vicinato, soprattutto quello dei piccoli negozi, che rappresentano il valore aggiunto della nostra comunità in termini di servizi", afferma il sindaco Simone Calamai.