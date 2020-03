18.03.2020 h 18:03 commenti

Spesa a domicilio anche in Val di Bisenzio, Comuni mobilitati insieme a volontari e commercianti

A Vernio è stata attivata una rete che coinvolge i negozi di vicinato a cui si possono fare direttamente gli ordini. A Cantagallo e Vaiano un servizio su prenotazione che fa capo ai servizi sociali

Da oggi, 19 marzo, a Vaiano e a Cantagallo è attivo il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci. Dedicato agli over 65 che vivono soli e sono sprovvisti di rete familiare, alle persone disabili e affette da patologie invalidanti, e a tutti coloro che si trovano in situazione di fragilità e sono già seguiti dai servizi sociali. Per i residenti nel comune di Vaiano si attiva chiamando il numero 0574 942499, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e per quelli di Cantagallo lo 0574 931036, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12. Il servizio è attivato con la collaborazione delle associazioni di volontariato, e il sostegno della Società della Salute e della Regione Toscana.

A Vernio, invece, con la regia del Comune sono i commercianti insieme ai volontari ad aver attivato il progetto “Vernio la solidarietà in aiuto” è già operativo. Al lavoro ci sono diciannove esercizi commerciali di vicinato delle diverse frazioni, la Misericordia di Vernio e Montepiano, la Proloco di Cavarzano, la Croce Rossa - Comitato di Vernio e Auser Val di Bisenzio che si occupa in maniera specifica della consegna dei farmaci. La rete è stata elaborato con il contributo del Centro commerciale naturale Vivere Vernio al quale appartengono molti dei negozi coinvolti e vede la collaborazione della Società della Salute e della Regione Toscana.

“Proteggere i nostri anziani e le persone più fragili è, in questo momento, una priorità assoluta - sottolinea il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti – il servizio è rivolto alle persone che hanno più di 65 anni, a chi è solo, a chi è affetto da malattie o da disabilità, insomma a tutti coloro che sono impossibilitati a provvedere direttamente all’acquisto dei beni di prima necessità di cui hanno bisogno. Ringrazio di cuore commercianti e associazioni del volontariato per la loro grande disponibilità”.

Il cittadino deve chiamare direttamente il commerciante dal quale vuole acquistare i prodotti e fa la prenotazione. La parte che riguarda il pagamento dei beni viene gestita direttamente tra cittadino e commerciante. Le associazioni si occupano delle consegne nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle ore 10, mentre le prenotazioni devono arrivare nei giorni che precedono quello di consegna.

Ed ecco l’elenco e tutti i contatti dei negozi dove si può prenotare la spesa che viene consegnata dalle associazioni di volontariato. Per tutte le frazioni del Comune: Alimentari Tacconi Paola 333 9475768, 0574 961632, 338 3933467 per WhatsApp - Alimentari tabacchi Bernardi Piero 347 4813123 ordini anche per WhatsApp - Pantagruel Gastronomia 328 6329695 - Macelleria Fratelli Macchi 0574 950004 - L'ortolano di Pieraccini Alessandro 334 1840508 - Agraria s.n.c. di Bartolini Raffaele & c. 0574 950159 - Erbe di Letizia 0574 067113 (solo mattina), 340 1415399 e 349 2463329 per Whatsapp - Farmacia Comunale 0574 957178

Per la frazione di Cavarzano: Alimentari Eredi Marchi 0574 957444 - Cooperativa Cavarzano 0574 957009. Per la frazione di Montepiano: Alimentari Bar Gastone 0574 959902 - Forno Montepiano di Scatizzi 0574 959724 - Macelleria Tartoni Piero 0574 959964 - Ortofrutta la Bottega di Montepiano 345 8934203 - Farmacia dr. Mannina 0574 959857 - Panificio F.lli Gualtieri 0574 959696 - Bar Misericordia 0574 959987 - Le Delizie di Montepiano 0574 959057 Per le frazioni di Sasseta e Luciana: Pachetti Ennio 0574 94007.

Val di Bisenzio

