Spes docet, raggiunto il milione di euro: acquistate attrezzature sanitarie e protezioni per medici e infermieri

Intanto continua la gara di solidarietà per l'ospedale Santo Stefano, anche gli alunni dell'istituto comprensivo Gandhi donano il ricavato dei mercatini di Natale e della festa del cioccolato al Comitato Pro Emergenza

Raggiunto, in pochi giorni, il milione di euro per la campagna di raccolta fondi promossa dalla Spes docet onlus, a cui ha aderito anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con 300mila euro, oltre a cittadini e imprenditori pratesi, decisi a proseguire e ad aiutare non solo il proprio territorio, ma eventualmente anche altre realtà ospedaliere toscane.

Sono stati acquiste protezioni individuali e attrezzature sanitarie destinati alle strutture ospedaliere della Asl centro. Nel dettaglio si tratta di 6 ecografi portatili, 10 ventilatori invasivi, 5mila tute integrali, 22mila mascherine, 20mila camici, 2mila visiere e un notevole quantitativo di disinfettante, che saranno consegnati già a partire dagli inizi della prossima settimana.

“In questo periodo di grave emergenza sanitaria – ha commentato l’assessore regionale alla salute Stefania Saccardi - riceviamo la solidarietà e l’aiuto concreto da più parti. Solo una comunità solidale e unita è in grado di superare qualsiasi difficoltà. Imprese, associazioni, singoli cittadini ci testimoniano la loro vicinanza ogni giorno e insieme a noi lottano contro il Coronavirus, a fianco degli operatori sanitari impegnati in prima linea. A tutti loro va la nostra più profonda gratitudine”.

Anche il Rotary Club Filippo Lippi di Prato con il Rotary Club Prato hanno donato oggi 400 Visiere in pvc marcate CE da utilizzare in terapia intensiva, all’Ospedale Santo Stefano di Prato per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

"Dobbiamo essere riconoscenti e grati all’opera dei medici, degli infermieri, del personale che opera in ambito sanitario- ha sottolineato il presidente Luca Santi - e il modo migliore per farlo è cercare di metterli in sicurezza con comportamenti responsabili e con donazioni di materiale per loro indispensabile”.

Alla gara di solidarietà hanno anche contribuito le scuole dell'istituto comprensivo Gandhi che hanno devoluto al Comitato Pro Emergenze Città di Prato il ricavato dei mercatini di Natale, dello stand alla Festa del cioccolato artigianale di Vergaio e di altre iniziative extrascolatiche: la donazione sarà utilizzata per l'acquisto di attrezzature sanitarie necessarie ad ampliare il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Prato.



