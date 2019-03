08.03.2019 h 21:01 commenti

Speronano un'auto allo stop e poi scappano abbandonando la vettura: in ospedale una donna di 69 anni

L'incidente tra via Wangen e via Bassi a Chiesanuova. Coinvolto un altro mezzo. Sul posto la polizia municipale e la Volante. Due persone si sono presentate più tardi dicendo che la Golf era loro e gli era stata rubata

Sarebbe stata una Golf, forse rubata, ad innescare la carambola di auto che nel tardo pomeriggio di oggi, 8 marzo, ha ferito una donna di 69 anni all'incrocio tra via Wangen e via Ugo Bassi a Chiesanuova. La signora è rimasta intrappolata dentro la sua auto capovolta ed è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe stato provocato, verso le 19.30, da una Golf che non ha rispettato lo stop, speronando l'auto della donna che a sua volta è finita contro un'altra vettura. Le persone a bordo della Golf sarebbero scappate a piedi. Sul posto la polizia municipale che sta cercando di ricostruire la dinamica, e la Volante della polizia. Da accertare se davvero la Golf era stata rubata, come detto da due maghrebini che sono sopraggiunti poco dopo sul luogo dell'incidente e che hanno detto di aver lasciato l'auto poco lontano e di non averla più trovata.