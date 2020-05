15.05.2020 h 11:44 commenti

Sperimentazione con il plasma, appello ai donatori guariti dal coronavirus

La Regione Toscana ha avviato lo studio per utilizzare a scopo terapeutico il 'plasma iperimmune' su malati cronici di polmonite. Partendo dalla donazione dei guariti verranno curati altri pazienti con la stessa patologia. Il plasma di un donatore sarà utile a tre persone

“Chi ha contratto il coronavirus doni il plasma per contribuire allo studio sperimentale multicentrico che la Regione Toscana ha avviato sui malati critici con polmonite”. E' l'appello lanciato dall'assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi e dal presidente regionale dell'Avis Adelmo Agnolucci. “L'utilizzo precoce del plasma iperimmune – si legge in una lettera inviata nei giorni scorsi a tutti i donatori – potrebbe avere un ruolo importante nel ridurre il rischio di trasferimento in terapia intensiva migliorando la sopravvivenza e la durata della degenza di questi pazienti”. Secondo un primo studio, il plasma di un donatore sarà utile a tre pazienti.

L'appello a donare è rivolto ai 'quarantenati confermati positivi non ospedalizzati”, vale a dire pazienti in quarantena domiciliari perché positivi con sintomi lievi.



