Educazione alla salute, parte un progetto sperimentale al centro Ventrone

Firmato un accordo tra Auser, Comune e Società della salute. Due volte alla settimana la mattina verranno svolte attività di di orientamento e di indirizzo agli stili di vita, all'alimentazione, alle malattie croniche, alle ludopatie e alle dipendenze

È stato firmato dal Comune di Prato, l’Auser e la Società della Salute di Prato il protocollo d'intesa per l'avvio di una sperimentazione sul territorio di un Centro di prevenzione, educazione alla salute e orientamento ed ascolto.

"Al centro Ventrone vengono già svolte una serie di attività che riguardano varie tipologie di persone - spiega l'assessore alle politiche sociali Luigi Biancalani - e nel caso specifico il nostro interesse è quello di investire sul concetto di prevenzione e educazione alla salute. L'attività svolta dai volontari di Auser non è di tipo sanitario, è certamente diversa da quello che può e deve fare l'Asl, ma i medici e gli infermieri che in forma gratuita mettono a disposizione la loro professionalità andando incontro alle esigenze delle persone, spesso anziane o sole, sono una ricchezza".

Il protocollo stabilisce che Auser, avvalendosi di propri volontari o professionalità esterne individuate per specifici ruoli, in questo caso al momento due medici e due infermieri, utilizzi uno spazio all'interno del Centro Sociale per svolgere due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12, attività di orientamento e di indirizzo agli stili di vita, all'alimentazione, alle malattie croniche, alle ludopatie e alle dipendenze.

Il centro, aperto da tre settimane, è stato visitato da circa 30 persone, tutte della zona, la maggior parte delle quali vive sola.

"Abbiamo colto un'occasione - afferma Michele Mezzacappa direttore della Società della Salute - per promuovere ulteriormente le nostre iniziative, anche quelle meno conosciute. Ringraziamo Auser per la disponibilità e speriamo di poter fare altrettanto anche con altri soggetti del terzo settore".







