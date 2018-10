30.10.2018 h 18:11 commenti

Sperimentazione 5G, Prato rischia di perdere 15 milioni di finanziamenti. Giacomelli: "Il governo ci ripensi"

Una comunicazione del ministero dello Sviluppo economico annuncia lo spostamento delle risorse inizialmente destinate a Regioni, Comuni e Cnr. Il parlamentare pratese ha già sentito Di Maio: "Mi auguro si tratti di un malinteso rimediabile"

Il Comune di Prato rischia di perdere i 15 milioni di euro legati alla sperimentazione del 5G e destinati a progetti di pubblica utilità che le amministrazioni dei territori coinvolti avrebbero potuto fare. E' l'allarme lanciato dal parlamentare pratese Antonello Giacomelli e dal collega di partito Francesco Boccia.

Il provvedimento è annunciato da una comunicazione del ministero dello Sviluppo economico, secondo la quale sarebbero tolte dalla loro destinazione originaria, e destinate ad altri obiettivi, le risorse (in totale cento milioni) che il governo Gentiloni aveva stanziato per enti locali, Cnr e ministeri per sviluppare servizi 5G di interesse generale.

"Dopo l’asta delle frequenze che ha assicurato al governo un introito superiore di 4 miliardi al minimo stimato di 2,5 - commenta Giacomelli - non posso credere che ci sia bisogno di revocare cento milioni, già assegnati, destinati a sostenere il ruolo attivo di Regioni, Comuni, enti pubblici in una partita importante come quella del 5G".

Giacomelli ha già avuto un primo confronto con il ministro Di Maio: "Nelle prossime ore approfondiremo la questione - dice - mi rifiuto di credere che davvero, dopo gli apprezzamenti da lui spesi per il lavoro fatto, il ministro Di Maio intenda togliere risorse già stanziate e finalizzate a sostenere nel nostro paese la vocazione a progettare e realizzare servizi innovativi. L’attività avviata dai privati, che il ministero adduce come motivo, non copre e non può certo coprire il ruolo degli enti pubblici che al contrario è specifico e decisivo. Mi auguro si tratti di un malinteso rimediabile. Ho sempre pensato - conclude Giacomelli - e continuo a pensare che sul tema del digitale serva una politica condivisa e bipartisan. Spero di poter constatare che anche il ministro Di Maio la pensa così".

Parole cui si associano quelle di Boccia: "Più vengono fuori i dettagli della manovra e le parallele scelte sugli investimenti attraverso il Cipe - dice -, più vengono fuori le verità che temevano sui tagli agli investimenti. Aver tagliato senza alcuna motivazione le risorse per gli investimenti sperimentali sul 5G, e in particolare le risorse per le città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato è gravissimo perché ferma in corsa programmi avanzati ad alta innovazione tecnologica".