05.12.2018 h 12:43 commenti

Sperimentazione 5G, il governo boccia l'emendamento di Giacomelli per confermare i 15 milioni di euro a Prato

La commissione bilancio della Camera ha respinto la richiesta del parlamentare pratese che rilancia: "Non intendiamo affatto mollare e rinnoveremo il tentativo in tutte le fasi del percorso della Camera e del Senato fino all’approvazione finale della legge"

Il governo non fa retromarcia sulla decisione di destinare altrove le risorse (in totale cento milioni di euro) che il governo Gentiloni aveva stanziato per enti locali, Cnr e ministeri per sviluppare servizi 5G di interesse generale ( LEGGI ). La "fetta" pratese del finanziamento ammontava a circa 15 milioni di euro. L'ultimo tentativo, per far tornare a Prato l'ingente stanziamento, è stato fatto dall'onorevole del Pd Antonello Giacomelli.

"Purtroppo - comunica il parlamentare - in commissione bilancio il governo ha respinto, per problemi di copertura finanziaria, l’emendamento a mia prima firma che proponeva di recuperare le risorse (già stanziate da noi e tolte da questo governo) per i progetti delle regioni e delle città interessate dalla sperimentazione del 5G".

"Non è ora il momento di una valutazione politica - conclude Giacomelli -. Non intendiamo affatto mollare e rinnoveremo il tentativo in tutte le fasi del percorso della Camera e del Senato fino all’approvazione finale della legge di bilancio".